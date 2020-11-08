Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Рух примет Ингулец на своем поле в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины.

Рух — Ингулец

Воскресенье, 8 ноября, 14:00. Стадион Арена Львов, Львов. Алексей Деревинский — главный арбитр встречи. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Рух после восьми сыгранных матчей набрал три балла и находится на последней строчке турнирной таблицы. В прошлом туре команда играла против Миная и смогла разжиться одним очком, хотя по игре все-таки уступала сопернику. Руху очень нужны пункты, а встреча с Ингульцом — один из лучших шансов для того, чтобы их набрать.

Рух пока что так и не обрел уверенность. В первую очередь, это касается игры команды в обороне. Рух в среднем пропускает более двух мяч за матча. Что касается Ингульца, то у команды из Петрово шесть набранных баллов к началу девятого тура и одиннадцатая строчка турнирной таблицы.

В прошлом туре подопечные Сергея Лавриненко противостояли Заре и добились ничейного результата. Стоит сказать, что Ингулец на домашней арене выступает несколько стабильнее, чем на выезде, и выглядит покрепче остальных команд, которые по итогам прошлого сезона получили повышение в классе в элитный дивизион.

Традиционно встречи между данными командами проходят при маленьком количестве голов — не более двух. Как правило, кто-то ограничивается победой с минимальным счетом. И в этот раз ждем, что Ингулец воспользуется проблемами соперника в обороне, забьет необходимый гол и наберет три очка, доведя матч до логического завершения.

Не сыграют: Гагун — Квасный