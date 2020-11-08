Украина

Главный тренер Александрии подвел итог под успешным домашним поединком его команды против ПФК Львов (1:0).

В девятом туре украинской Премьер-лиги Александрия на поле КСК Ника принимала ПФК Львов, и сумела одержать минимальную победу в результате точно удара полузащитника Максима Третьякова с пенальти на 70-й минуте (1:0). Такой итог матча позволил подопечным Владимира Шарана подойти вплотную к лидирующей группе команд в турнирной таблице с 13-ю набранными очками в "активе", а сам наставник провел послематчевую пресс-конференцию, где рассказал об успехе его подопечных.

"Очень тяжелой была игра. Победили 1:0 — это самое главное. Однако сам счет был очень опасным для нас, ведь в любой момент можно было скатиться до ничьей, как это было во Львове (в конце февраля этого года, 1:1 — ред.): побеждали минимально, команда соперника осталась вдесятером, но мы допустили грубые ошибки и сыграли вничью", — начал свой ответ наставник.

"Мы были очень серьезно настроены на этот поединок и говорили, что соперник непростой, со Львовом очень сложно играть. Уже на поле, я увидел, что парни отдавались на максимум, а настрой был очень серьезным".

Основной ошибкой своей команды Шаран считает отсутствие голов после неплохого первого тайма в исполнении Александрии: "Надо было решать судьбу поединка еще в первом тайме, забив один-два мяча. Вторая половина нам не удалась. Было много сумбурных действий, много технического брака, так как силы покидали с каждой следующей минутой. Самое главное, что в итоге победили", — резюмировал главный тренер Александрии.

Возвращение к матчам на внутренней арене после международной паузы для Александрии ознаменуется гостевым противостоянием с донецким Шахтером (21 ноября).