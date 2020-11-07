Украина

Подопечные Владимира Шарана одержали непростую победу над львовянами (1:0).

В рамках девятого тура УПЛ Александрия принимала ПФК Львов. Хозяева были явным фаворитом поединка, что подтвердили, сразу же завладев игровым и территориальным преимуществом. Они оккупировали чужую половину поля, где много владели мячом, однако это не приносило никаких дивидендов. До ударов по воротам практически не доходило, так что Костик пребывал без серьезной работы. В одном из эпизодов у Ситало был отличный шанс забить, но Артём пробил параллельно воротам.

Гости на некоторое время перехватили инициативу и перебрались на чужую половину. Однако у них ничего не получалось впереди, они быстро вновь перешли на игру вторым номером. Хозяева зарабатывали много стандартных положений, который могли помочь забить, но их подачи ни к чему не приводили. В одном из эпизодов Банада был просто обязан забивать с метра, но Евгений умудрился не попасть по воротам. После это опасных моментов у владений Костика не возникало продолжительное время.

Несмотря на то, что подопечные Владимира Шарана практически не покидали чужую половину поля, им не удавалось угрожать воротам соперника. Хозяева ничего не могли поделать с эшелонированной обороной львовян. Ближе к окончанию первой половины встречи гости выровняли игру, уведя ее со своей половины поля. На чужой они провели несколько атак, но они ни к чему не привели. На последних минутах первого тайма команды обменялись рядом заработанных угловых, которые не помогли открыть счет. Таким образом, участники матча отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Подопечные Виталия Шумского активно начали вторую половину встречи, забрав мяч под свой контроль. Они оккупировали чужую половину поля, но воротам Панькива не угрожали. Через некоторое время Александрия вновь завладела игровым преимуществом, но по-прежнему испытывала проблемы с недостатком идеи в последней трети поля. Снова не помогали забить и заработанные стандарты.

Через некоторое время гости снова успокоили игру, но сами не торопились переходить к активным наступательным действиям. Тем не менее, у них появился шанс забить благодаря заработанному опасному штрафному, но его розыгрыш не завершился ударом по воротам. Через несколько минут после этого александрийцы получили реальную возможность открыть счет после назначенного пенальти за игру Клименчука рукой. Третьяков подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:0.

После забитого гола хозяева продолжали контролировать мяч, но атаковали уже с меньшим энтузиазмом. Через некоторое время они вновь активизировались и предпринимали попытки удвоить преимущество в счете. Однако им так и не удалось ничего создать с игры. Ближе к окончанию поединка львовяне стали больше владеть мячом, надеясь спастись. Но до финального свистка они не создали ни одного опасного момента. А вот хозяева могли забить на последней минуте матча, но Шасталу не удалось дотянуться до мяча в попытке замкнуть заброс от Задераки. Как итог, Александрия одержала крайне непростую победу, которая позволила команде хотя бы на время расположиться на седьмом месте.

Александрия — ПФК Львов 1:0

Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)

Александрия: Панькив — Бондаренко, Бабогло, Вантух — Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1) — Ситало, Безбородько (Грицук, 57)

ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук (Кравчук, 71) — Чиряк (Эрнес, 71), Айнсалу (Фелипе, 85), Сабино, Казлаускас (Кошман, 80) — Шина — Ныч

Предупреждения: Безбородько, Гречишкин — Казлаускас, Сабино