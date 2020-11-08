Украина

Стал известен стартовый состав "горняков" для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В центральном поединке девятого тура, да и всего первого круга, украинской Премьер-лиги на поле НСК Олимпийский сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Луиш Каштру в предстоящей игре доверил место вернувшимся в обойму Николаю Матвиенко и Тарасу Степаненко в оборонительной части построения своей команды, а атаку возглавит Жуниор Мораес, под которым расположатся три номинально фланговых полузащитника.

Шахтер: Трубин — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес.