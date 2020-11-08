Стал известен стартовый состав "горняков" для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Тарас Степаненко, фото ФК Шахтер Донецк
08 ноября 2020, 15:47
В центральном поединке девятого тура, да и всего первого круга, украинской Премьер-лиги на поле НСК Олимпийский сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Луиш Каштру в предстоящей игре доверил место вернувшимся в обойму Николаю Матвиенко и Тарасу Степаненко в оборонительной части построения своей команды, а атаку возглавит Жуниор Мораес, под которым расположатся три номинально фланговых полузащитника.
Шахтер: Трубин — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес.
Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.
Матч Динамо — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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