Украина

Динамо осталось в меньшинстве в Украинском Класико перед перерывом.

В центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с донецким Шахтером.

Минимально проигрывая в счете после гола Жуниора Мораеса, непростое положение подопечных Мирчи Луческу стало еще хуже перед уходом команд на перерыв.

Когда Сергей Сидорчук в подкате жестко сыграл против Виктора Корниенко, главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отправилась пересмотреть этот эпизод с помощью системы VAR и показала капитану киевлян прямую красную карточку.

Напомним, что следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете с помощью прямой онлайн-трансляции на Football.ua.