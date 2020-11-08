Украина

Юный голкипер "бело-синих" неудачно сыграл на выходе, позволив Шахтеру повести в счете.

В центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с донецким Шахтером.

На 34-й минуте первого тайма подопечные Мирчи Луческу пропустили первый гол, автором которого стал Жуниор Мораес.

Голкипер Динамо Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе в момент передачи Додо, после чего форвард "горняков" отправил мяч в сетку ворот ударом головой.

Напомним, что следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете с помощью прямой онлайн-трансляции на Football.ua.