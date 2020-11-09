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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо и донецкого Шахтера в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Первое в истории по-настоящему "коронавирусное" классическое украинское противостояние осталось за донецким Шахтером (3:0). Не имеет особого смысла метать молнии гнева в адрес игроков Динамо, которые были обескровлены одними лишь психологическими последствиями от резкого выхода из основной обоймы большого числа исполнителей. Впрочем, уже частично наигранный состав по ходу поединка против каталонской Барселоны оказывал достойное сопротивление соперникам, но определяющим моментом стало удаление капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Шахтер шел вперед с подпиткой от отсутствия кадровых потерь, а также со спортивной злостью на фоне "немецкого погрома" в еврокубках, неуверенного старта в УПЛ и поражения в конце лета-2020 в Суперкубке Украины. Совокупность этих факторов оказалась в удельном весе больше, чем желание киевлян в очередной раз сохранить лицо в кризисной кадровой ситуации.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо и Шахтера в матче на НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Руслан Нещерет — 5,0. Ошибки — часть жизни не только любого футболиста, но и обычного человека. В некоторых ситуациях они могут быть незначительными, а других — привести к более серьезным последствиям для окружающих. И если в контексте отчетной встречи эти самые последствия очевидны — Динамо пропустило первым, после чего шансы на успех имели лишь отдаленно походили на очертания набранных очков, то какие уроки сумеет извлечь из досадной ситуации с неудачным выходом сам игрок?

Большой плюс Нещерета — уравновешенность. По нему не было заметно мандража от мыслей допустить еще один огрех. Соперники не сильно нагружали его работой по ходу поединка, а в остальных двух пропущенных мячах он был близок к отражению, но судьба распорядилась иначе.

Томаш Кендзера — 5,5. Польскому защитнику на фланге противостоял быстроногие Корниенко и Тайсон, а поддержки от Цыганкова, что вполне естественно, приходило мало. По этой причине Кендзере приходилось обитать у центральной линии, избегая глубоких подключений в атаку. Да и сравнительно низкий блок от Шахтера мешал его участию при позиционном розыгрыше у чужой штрафной. Малозаметная персона на футбольном поле.

Илья Забарный — 5,0. Отличие от партнера по центру обороны у Ильи только одно — допустил ошибку при выборе позиции во время гола Мораеса в середине первого тайма. Были ли еще моменты, за которые стоило зацепиться? Нет. Приятно было видеть, как молодой игрок выходит из-под прессинга трех соперников в уверенном контроле мяча в отдельных ситуациях. Игру в его исполнении можно было бы считать "более-менее/нормальной", если бы не вышеупомянутый эпизод.

Денис Попов — 6,0. Центральный защитник заставил поймать себя на мысли о дежавю неудачной игрой в пас у своей штрафной в начале поединка, но, как и в матче с Барселоной, моментально собрался, и больше не приходилось наблюдать от Дениса неудачных индивидуальных действий. Наоборот, Попов был одним из немногих, кто в прямом смысле "рубился" до финального свистка, о чем говорит только его подкат против Коваленко, который привел к удачному отскоку для Патрика.

Артем Шабанов — 5,5. С левым флангом защиты у Динамо не было проблем вплоть до финальных отрезков поединка, когда Луческу сменил Жерсона, и классной подстраховки у игрока на данной позиции. Да и сам Шабанов, что было заметно, начал уставать, что привело к первому, и единственному явному, моменту, когда Додо удалось пройти мимо него на скорости. Повлиял на итоговую оценку, в большей степени, эпизод с первым пропущенным голом, который пришел именно с позиции Артема. Все же, со 2-м номером Шахтера в той ситуации надо было играть более тесно.

Сергей Сидорчук — 2,0. Нет смысла говорить об игре капитана Динамо до момента его удаления в конце первого тайма. Бездумным подкатом против Корниенко он собственными усилиями обрек себя на праведный гнев толпы. И ладно бы такая ситуация была бы из ряда вон выходящим случаем. Так нет же! Проблемы с дисциплиной у Сидорчука проявляются на регулярной основе, что с его ролью в клубе просто уму непостижимо.

"Простым решением и результатом" (в такую трудную эпоху живем) в этой ситуации выглядит избрание нового игрока на роль капитана. Сергей убил в своей команде даже намеки на возможное спасение. Динамо провело весь поединок в едином темпе и с приличной плотностью, но в образовавшуюся ворону в опорной зоне киевлян регулярно затягивало мячи и игроков Шахтера. Момент с голом Тараса Степаненко показал это максимально наглядным образом.

Александр Андриевский — 6,0. Игра опорного полузащитника Динамо в матче против Барселоны вызвала восторг от удивления активностью его перемещений в зоне. Однако сыграть в паре с Сидорчуком (пусть и лишь один тайм) Александр с тем же эффектным содержанием не сумел. Да и не создавал столько предложений работы для него Шахтер, как это делала каталонская команда ранее на этой неделе.

Когда же партнер по опорной зоне решил досрочно завершить свое выступление в этот вечер, Андриевский остался один на один с остервенело набросившимися на свободное пространство оппонентами. Дончане легко перегружали центральную зону перед штрафной соперников, и дважды возымели успех в своих атаках именно в данной позиции. Претензии к самому Александру в такой ситуации сложно предъявить — из механизма достали скрепляющий элемент, заменить которого не было возможности.

Виктор Цыганков — 6,0. Неоднократно в классическом украинском противостоянии именно изобретательность Цыганкова позволяла его команде добывать важные победы. В контексте отчетного противостояния таких действий в его исполнении было минимальное количество. Виктор уверенно выполнял объем работы, который положен ему исходя позиции на футбольном поле, однако этого было недостаточно для создания преимущества у чужих владений.

Виталий Буяльский — 6,0. Проблема та же, что и у Цыганкова — нет креатива в действиях. На быструю вскидку, когда мы видели Буяльского внутри чужих владений, где он представлял угрозу каждой команде на старте сезона? Сходу вспоминается, разве что, попытка удара с острого угла в первом тайме. И опять-таки, возвращаясь к командному движению, к игроку можно предъявить мало претензий по поводу игры в обороне, куда он обязан был опуститься после удаления Сидорчука.

Беньямин Вербич — 6,0. Словенец много открывался под передачи, регулярно вел верховую борьбу с защитниками Шахтера без особой надежды на успех, открывал свободные зоны, разгонял атаки — все здорово, но без конечного результата. На исходе полного часа встречи Беньямин просто устал, поэтому был заменен на Де Пену.

Жерсон Родригес — 6,5. Люксембуржец предельно качественно поработал на фланге для поддержания игравшего во все еще непривычной для себя позиции Шабанова. В атаке Жерсона, особенно если взять в расчет матч за Суперкубок, просто не было видно. Динамо старалось нагнетать через фланг Цыганкова, а из-за качественных перемещений Шахтера мячу редко удавалось дойти до ног Родригеса с противоположной стороны поля. Дончане вновь успешно применяли по ходу поединка построение 5-4-1 в обороне, что еще сильнее снижало вероятность успешных действий флангового полузащитника киевлян.

Карлос Де Пена — 5,0. Уругваец блеснул подачей сразу по своему появлению на футбольном поле, но затем был поглощен очередной порцией доминирующего владения со стороны соперника, из-под которого так и не сумел выбраться до конца поединка. Как для игрока замены, динамика Де Пены была очень даже ничего, но его поведение на футбольном поле диктовала исключительно игра противоположной команды.

Назарий Русин вышел вместо травмированного Родригеса на финальные 20 минут основного времени поединка, но Шахтер грамотно отрезал его от линии полузащиты, поэтому форвард видел мяч, в лучшем случае, только пролетающим над его головой при авантюрных забросах в переднюю линию.

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 6,5. Наиболее забавным моментом после ошибки голкипера Динамо было то, что часть наблюдавших за игрой стала ожидать такого же неудачного действия от футболиста Шахтера. Логику в таких суждениях найти сложно, да и Трубин не дал поводов для критики его игры. Был один неуверенный эпизод отражения удара с левого фланга штрафной, когда вратарь выпустил ненадолго мяч из рук, но сам же затем и накрыл его. Динамо предложило Анатолию малый объем работы, однако он все равно присутствовал. Нет пропущенных голов, нет серьезных ошибок, есть отраженные угрозы — хороший матч для юного исполнителя.

Додо — 7,0. Бразилец должен был быть острее своего партнера по команде на противоположной стороне поля ввиду игравшего на непривычной позиции оппонента напротив. Однако Додо решил сыграть с серьезной выдержкой, не образовывая разрывы в линии пяти защитников Шахтера, которую команда выстраивала при обороне. Не стоит забывать, что в противниках у правого защитника дончан часто оказывался Родригес, которому достаточно просто сделать намек на освободившееся пространство на фланге. Показать "Деста" у Додо не стояло задачи, поэтому Шабанов обходился без прямого контакта с оппонентом вплоть до ухода Жерсона с поля. Но даже в таких условиях Додо сумел оформить голевую передачу.

Николай Матвиенко — Давид Хочолава — 7,0. А были ли вопросы к действиям игроков центра обороны дончан в этот вечер? Матвиенко потренировался в мастерстве первого паса, пока Хочолава оттачивал выбор позиции при фланговых передачах соперников. Мяч в зону действий этих двух футболистов Динамо доставляло достаточно редко, а когда это происходило, то опасность в штрафной гасилась слаженными действиями футболистов Шахтера.

Виктор Корниенко — 6,5. Левый защитник "горняков" в этом поединке тем и был неприятен соперникам, что взрывался рывком при малейшей на то возможности. В конце первого тайма на такое действие был пойман Сидорчук, что вполне можно сравнить с "голевым пасом" всей своей команде от Корниенко, благодаря которому был достигнуть итоговый успел. Партнеры также оберегали Виктора от прямого противостояния с его тезкой, Цыганковым, а Кендзера редко поднимался в атаку.

Тарас Степаненко — 7,0. После игры с Динамо к Каштру появилось еще больше вопросов относительно подбора стартового состава на игру против менхенгладбахской Боруссии. Не уж-то Степаненко был настолько не готов четырьмя, с небольшим, сутками ранее, что его не стоило выпускать на игру Лиги чемпионов? Шахтер разрушил переходы соперников в атаку тактикой мелкого фола, темп которой задавал именно главный футболист в опорной зоне команды. Степаненко был теневым лидеров "горняков" в этот вечер, поэтому в объективы телекамер попадал лишь изредка. Впрочем, голевой пас на Антонио у него никто не заберет.

Маркос Антонио — 7,0. Бразилец был в этой встрече не столько кудесником мяча, сколько наглым борцом против позиционного розыгрыша атак соперников. Пример Степаненко раскрепостил Антонио в плане мелкого фола, поэтому настучал по ногам соперника 8-й номер Шахтера порядком. Эпизод с голом рассматривать не имеет смысла ввиду случайности рикошета мяча, однако не отметить грамотный выбор позиции от бразильца нельзя — будь Степаненко игроком чуть более тонким, то в эту зону перед чужой штрафной можно было бы нарисовать и передачу на ход.

Тете — 6,5. Правый атакующий полузащитник Шахтера в этом матче играл прагматично, как и вся остальная команда. Тете понимает, и это показали предыдущие матчи дончан, важность его игры на оборону для достижения общекомандного успеха, поэтому вполне комфортно обосновался в зоне правого латераля, где и встречал при низком блоке продвижения Жерсона. Луческу качественно подготовил свою команду, даже в урезанном ее составе, поэтому возможностей убежать в контратаку у бразильца практически не было. Впрочем, динамику поддержал, а этого оказалось достаточно.

Марлос — 5,5. Продолжает уходить эпоха. Марлос не смог отметиться яркими действиями и в важном матче против Динамо. Красноречивым стал эпизод в самом начале поединка, когда классическое "бреющее" смещение в чужой штрафной в его исполнении завершилось комичным падением на газон. Марлос растерялся после этого эпизода, поэтому в атаке его действия были достаточно скованны. Одно хорошо для его команды — в компактных перемещениях в обороне он уверенно выдерживал линию и не был "Месси" образца конца матча Барселоны против киевлян посреди недели.

Тайсон — 6,5. Шахтер в новом сезоне отошел от тактики развития своих атак за счет движений одного лишь Тайсона, поэтому отдельные рывки бразильца в матче против Динамо выглядели как инородное тело в здоровом организме. Однако на регулярных перемещения "семерки" дончан полузащита соперников потеряла достаточно сил и концентрации, что позволило команде Каштру получить свой необходимый минимум моментов у чужих ворот. Доставлял проблемы оппонентам Тайсон и при игре в обороне, в первой линии встречая Виктора Цыганкова.

Жуниор Мораес — 7,5. Наконечник атак Шахтера… Мораес и сам понимает, насколько его не хватало команде в тех поединках, на которые он выпад по причине перенесенного COVID-19. И заметьте, в этом матче у Жуниора был ровно один реальный голевой момент у чужих ворот (удар в соперника с острого угла за несколько минут до гола в расчет брать не стоит), и он им сумел воспользоваться. Хорошая эффективность и, что самое главное, произошло это в выгодный для команды момент.

Виктор Коваленко — 6,5. Постепенно набирающий форму после повреждения украинец неплохо вошел в поединок, уже первым своим рывком к чужой штрафной, создав подспорье для последовавшего точно удара Алана Патрика в ситуации с третьим голом Шахтера. Коваленко подкупает на старте нового сезона рвением совершать результативные действия, чего явно не хватало в предыдущие пару сезонов карьеры.

Алан Патрик — 7,0. Бразилец вышел на замену под непростого соперника, и через три минуты оформил роскошный забитый мяч. Не чудо ли? В более ранних этапах карьеры Патрику не часто удавалось улучшать качество игры Шахтера со скамейки запасных, поэтому произошедшее в отчетный вечер — приятное для его команды исключение из общей тенденции. После гола, Алан занял привычную для себя роль дирижера атак.

Фернандо вышел на поле последним в составе Шахтера. Каштру хотел получить скорость в атаке с этой заменой, однако лишился даже банального зацепа мяча у чужой штрафной и подключений в свободные зоны. Бразилец вновь играл на непривычной для него позиции, и пусть за 20 минут безрезультатного участия в поединке его не имеет смысла вычитывай, однако итог его выступлений очевиден — не попал в игру.

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