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Football.ua называет лучших футболистов на своих позициях в прошедшем туре.

Крупная победа Шахтера над Динамо, конечно же, повлияла на появление большого количества игроков донецкого клуба в символической сборной этого тура.

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В символической сборной тура помимо 4 игроков Шахтера еще 2 футболиста из Ворсклы и по 1 представителю из: Мариуполя, Колоса, Олимпика, Руха и Десны.

Дмитрий Резник, Ворскла (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 2

Молодой голкипер полтавчан несколько раз в матче против Зари действительно спасал свою команду от пропущенного гола. Его уверенная и не по годам зрелая игра позволила Ворскле заработать 1 очков в этом поединке. Сейв после удара Фаворова заслуживает аплодисментов.

Додо, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Бразильский защитник Шахтера много подключался к атакам своей команды. Артему Шабанову было сложно противостоять скоростному игроку донецкого клуба. Единственный раз за игру Додо навесил и его навес стал голевой передачей на Жуниора Мораеса.

Йоонас Тамм, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Минай в матче против Десны хорошенько потрепал нервы черниговской команде. В одном эпизоде Кныш сумел за счет дриблинга обыграть эстонского футболиста Десны, но в остальных эпизодах Тамм был надежен. Особенно хорошо проявил себя мощный защитник в единоборствах – 76% выигранных единоборств. Сюда же добавляем 5 отборов и 7 перехватов.

Марьян Мысык, Рух (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Руху в матче против Ингульца было сложно вскрыть оборону своего оппонента. Мало что получалось у львовского коллектива в атаке, пока не подключился Мысык и не сравнял счет в матче, замкнув передачу Бойчука. Отмечаем, что эта голевая атака Руха длилась полторы минуты.

Тарас Степаненко, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Выход Тараса Степаненко в полузащите Шахтера добавил "горнякам" мощи. Степаненко выполнял привычно большое количество подборов – 6, отборов – 5 и перехватов – 4. После того, как Динамо пропустило Тарас своими действиями на поле показал, что отыграться у Динамо шансов будет крайне мало.

Ибрагим Кане, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой игрок Ворсклы в матче против Зари стал главным конструктором атак своей команды. Был крайне продуктивен в созидании и много брал игру на себя. Помимо того, что сам трижды пробивал по воротам Шевченко, Кане также искал возможности для обострения за счет вертикальных передач на своих партнеров по атаке.

Алан Патрик, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Алан Патрик в игре против Динамо не делал ничего сверхъестественного. Он делал ровно то, что от него требовала ситуация. Центр поля Шахтера выглядел солидно в последние 20 минут матча во многом благодаря этому игроку. Также, конечно же, отмечаем гол красавец с дальней дистанции, который отправил Динамо в нокаут и убил всякие надежды киевлян на то, чтобы спасти этот поединок.

Бенито, Олимпик (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Фланговый игрок Олимпика демонстрирует, за что все-таки его приглашали в Динамо. И если в киевском клубе ему место в составе найти сложно, то в Олимпике на данном этапе он выглядит незаменимым игроком. Очень много качественных индивидуальных действий на фланге. Успел сыграть на добивании и распечатать ворота Гальчука. В добавленное время матча отыграл ключевую роль в том, что Олимпик избежал поражения. Сольный проход завершил точной передачей на Каргбо, перед которым уже были пустые ворота.

Денис Антюх, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Футболистам Колоса в матче против Днепра-1 приходилось много обороняться. Антюх проделал большой объем беговой работы без мяча. Но когда появилась возможность убежать в контратаку, Денис нашел в себе силы и осуществил прекрасный индивидуальный проход. Выиграл силовую борьбу у Адамюка и отдал голевую передачу на Смирного.

Дмитрий Мишнев, Мариуполь (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Много принимал участия в конструировании атак Мариуполя. Снабжал Сикана хорошими передачами, но молодой форвард азовцев транжирил свои моменты. Также отрабатывал и на оборону. Реализовал удар с пенальти.

Жуниор Мораес, Шахтер (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Отсутствие нападающего Шахтера сильно сказалось на команде в предыдущих матчах. В игре против Динамо ощущалось, что у Шахтера наконец-то есть наконечник атак, который может и в завершении сыграть и между линиями грамотно открыться. Было заметно, что Мораес пока еще далек от своих лучших кондиций, но тем не менее в матче против Динамо был полезен и забил очень важный первый гол своей команды.

Тренер: Руслан Костышин, Колос

Колос на выезде обыграл Днепр-1. Отмечаем, что произошло это не без везения. Эту победу вполне можно называть тренерской. Колос выбрал модель игры в три центральных защитника и сделал ставку на контратаки. Эта ставка в итоге и сработала.

Сергей Горбаченко, Football.ua