Football.ua представляет итоги 9-го тура УПЛ, который завершился в прошедшие выходные.
В 9-м туре УПЛ был сыгран самый ожидаемый матч осени Динамо – Шахтер. Киевляне были ослаблены коронавирусом. Ряд футболистов по причине заболевания не сумели принять участия в этом матче. Те, кто появился на футбольном поле, не смогли оказать достойное сопротивление Шахтеру.
Открывал тур матч в Днепре, где местный СК Днепр-1 проиграл Колосу со счетом 0:2.
В субботу Мариуполь в матче против Олимпика не сумел удержать добытое преимущество и упустил победу на последних минутах встречи. Александрия не без труда одолела Львов. С таким же минимальным счетом 1:0 Десна обыграла Минай.
А вот в воскресенье, помимо матча Динамо – Шахтер, встречались Рух – Ингулец и Заря – Ворскла. Эти матчи закончились вничью. Ингулец с Рухом на двоих забили 4 гола, а вот в Запорожье голов не было.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 9 ТУР
06 НОЯБРЯ 2020
07 НОЯБРЯ 2020
08 НОЯБРЯ 2020
Яркое возвращение Селезнева на Днепр-Арену
Форвард ковалевского Колоса Евгений Селезнев в матче против СК Днепр-1 вышел на поле в основном составе. Команда Костышина решила отдать мяч хозяевам и сделать ставку на контратакующий футбол. Эта ставка сработала.
Но главными в этот вечер были эмоции Евгения Селезнева, который был на взводе. Сначала во время трансляции отчетливо было слышно, как форвард Колоса после забитого гола крикнул: "Вози их"! А потом, уходя на замену, сцепился с кем-то на трибунах и предложил тому человеку выйти с ним. А еще после поединка случилась словесная перепалка Селезнева с главным тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем.
Камбэк тура
Команда Остапа Маркевича в Киеве в матче против Олимпика первой пропустила. Бенито огорчил азовцев. Но Мариуполь еще в первом тайме успел не только отыграться, но и выйти вперед. Во втором тайме Танковский увеличил преимущество своей команды и на 73-й минуте счет стал 3:1 в пользу гостей.
Казалось, что победа у мариупольского клуба в кармане, но олимпийцы не сдались и попытались спасти этот матч. На 79-й минуте Политыло сократил отставание своей команды, а уже на 90+5-й Каргбо Джуниор сравнял счет в матче. Спасательный гол целиком и полностью создал все тот же неугомонный Бенито, который был лучшим игроком на поле в этом матче.
Костик не сумел взять пенальти во втором матче к ряду
Александрия с первых минут матча против Львова прибрала мяч к своим ногам и накатывала атаку за атакой на ворота гостей. Футболисты Львова не стеснялись уже в первом тайме играть просто на отбой, без мыслей о собственных атаках. Как итог, ни одного удара в створ ворот Панькива за 90 минут матча. Команда Шарана же наоборот создавала очень классные голевые моменты, но никак не могла забить.
Единственный мяч был забит с пенальти во втором тайме. Костик мог принести очки своей команде во втором туре подряд, но идеально удар с точки исполнил Максим Третьяков.
Результативная ошибка арбитра
Матч между Десной и Минаем состоялся в Киеве на Оболонь-Арене. И хотя итоговый результат такой же, как в матче Александрия – Львов, этот поединок кардинально отличался своим сценарием от той игры. Минай много атаковал, нанес больше ударов по воротам, на старте поединка не реализовал пенальти. Подопечные Василия Кобина очень умело оборонялись и хорошо выбегали в свои атаки.
Свой гол Десна забила на 80-й минуте матча. Конопля поддержал атаку на правом фланге, прошел немного сам с мячом и сделал прострел на своего форварда. Будковский переправил мяч в ворота. Это был первый и единственный точный удар Десны по воротам в этом матче. Как показал повтор, Филипп Будковский находился в офсайде в момент передачи от Конопли. Арбитр не имел права засчитывать этот гол. В защиту рефери все же скажем, что здесь больше претензий нужно предъявлять к боковому. И да, VAR на этом поединке не использовался.
Отмечаем, что это уже не первый случай, когда из-за судейских ошибок Минай не досчитывается очков. В матче 6-го тура УПЛ арбитр Арановский поставил пенальти в ворота Миная в матче против Мариуполя на последней минуте встречи. Повтор того эпизода показал, что фолил футболист Миная за пределами штрафной.
Очередная ничья в копилочку Ингульца
Если кто-то увлекается ставками, то предлагаем вам обратить внимание на результаты дебютанта УПЛ Ингульца – 7 ничейных результатов в 9 матчах. Сложно припомнить что-то похожее в УПЛ. А если серьезно, то к поражению в этом матче Ингулец был очень даже близок. В первом тайме Бартулович ударом с пенальти вывел команду Лавриненко вперед. Под конец тайма вторую желтую карточку увидел перед собой Александр Кучеренко, и Ингулец остался в меньшинстве.
Во втором тайме Рух сумел воспользоваться численным преимуществом. Мисик и Кондраков вывели львовский клуб вперед. На горизонте замаячила первая победа Руха в чемпионате, но Ингулец нашел в себе силы сравнять счет – 2:2. Кстати, Рух и Ингулец – единственные две команды в УПЛ, которые еще не побеждали.
Легкая победа для Шахтера
Центральный матч тура был сыгран в воскресенье. Матч лидеров чемпионата – Динамо против Шахтера. Обе команды подошли к матчу после поражений в Лиге чемпионов. У киевлян была сложная кадровая ситуация из-за коронавируса, но в матче против Барселоны у динамовцев получилось выглядеть достойно, а потому все ждали, что и поединок против Шахтера будет таким же.
Динамо – Шахтер: анализ матча
Но таким он не получился. Было очевидно, что Динамо отдаст инициативу Шахтеру и будет делать ставку на быстрые атаки. Вся сложность и опасность для Шахтера состояла в том, чтобы взламывать оборону Динамо и при этом не пропустить острый выпад. Но грубая ошибка Руслана Нещерета позволила Шахтеру отказаться от атак большими силами и перестроиться уже в игру более удобную для себя. А Сергей Сидорчук своим подкатом в конце первого тайма и вовсе облегчил жизнь донецким футболистам. Конечно же, не стоит умолять заслуг футболистов Шахтера, которые мастерски воспользовались всеми оплошностями Динамо и в такой игре сумели забить три безответных мяча.
После поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу напомнил всем, как умеет выдавать на пресс-конференциях информацию, которая идет вразрез с реальностью, тем самым повышая градус и без того горячего противостояния Динамо и Шахтера.
Заря и Ворскла не определили сильнейшего
Луганская Заря на матч против полтавчан вышла с хорошей спортивной агрессией. Подопечные Виктора Скрипника попали под серьезную критику за свои последние матчи. Заре очень хотелось реабилитироваться за все неудачные результаты. В матче против Ворсклы они действительно были острее и ближе к забитому голу. Но очередной потрясающий поединок выдал молодой голкипер полтавчан Дмитрий Резник.
Его спасение после удара Дениса Фаворова вполне заслуживает на звание сейва тура. Но и Ворсклу тоже будем отмечать. Подопечные Максимова не просто отсиживались в обороне, а и сами достаточно активно ходили вперед. Концовка встречи была за Ворсклой. Возможно, более свежими были полтавчане, а потому у них оставалось больше сил, но именно они на последних минутах матча демонстрировали явное желание забить победный гол.
Статистика по игрокам
Форвард Олимпика Захеди Шахаб по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, в ассистентах также без изменений.
Турнирная таблица
Поражение Динамо позволило Шахтеру максимально приблизиться к киевлянам. Но также отмечаем, что Десна и Ворскла от Шахтера находятся на расстоянии 3 очков. Отмечаем хорошую плотность в турнирной таблице с 3 по 9 места. Львовские клубы по-прежнему пасут задних в турнирной таблице.
|#
|
|09 НОЯБРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|9
|6
|2
|1
|17
|7
|10
|20
|2
|
|Шахтер
|9
|5
|4
|0
|23
|9
|14
|19
|3
|
|Ворскла
|9
|4
|4
|1
|13
|6
|7
|16
|4
|
|Десна
|9
|4
|4
|1
|14
|9
|5
|16
|5
|
|Колос
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|5
|15
|6
|
|Александрия
|9
|4
|1
|4
|17
|14
|3
|13
|7
|
|Олимпик
|9
|4
|1
|4
|15
|16
|-1
|13
|8
|
|Мариуполь
|9
|3
|3
|3
|10
|14
|-4
|12
|9
|
|Заря
|9
|2
|5
|2
|15
|9
|6
|11
|10
|
|Днепр-1
|9
|2
|2
|5
|12
|17
|-5
|8
|11
|
|Ингулец
|9
|0
|7
|2
|10
|13
|-3
|7
|12
|
|Минай
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|6
|13
|
|Рух
|9
|0
|4
|5
|7
|19
|-12
|4
|14
|
|ПФК Львов
|8
|1
|1
|6
|4
|21
|-17
|4
Следующий тур
Много любопытных противостояний предстоит сыграть командам в 10-м туре. Сумеет ли Ингулец и в матче с Динамо добыть ничью? А может подопечные Сергея Лавриненко замахнуться на дебютную победу? Шахтеру будет противостоять неуступчивая Александрия. В интересном поединке встретятся между собой Олимпик и Заря. Также следует отмечать встречу Колоса и Ворсклы, которых в турнирной таблице разделяет всего 1 очко.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 10 ТУР
20 НОЯБРЯ 2020
21 НОЯБРЯ 2020
22 НОЯБРЯ 2020
Сергей Горбаченко, Football.ua