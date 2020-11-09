Украина

Football.ua представляет итоги 9-го тура УПЛ, который завершился в прошедшие выходные.

В 9-м туре УПЛ был сыгран самый ожидаемый матч осени Динамо – Шахтер. Киевляне были ослаблены коронавирусом. Ряд футболистов по причине заболевания не сумели принять участия в этом матче. Те, кто появился на футбольном поле, не смогли оказать достойное сопротивление Шахтеру.

Открывал тур матч в Днепре, где местный СК Днепр-1 проиграл Колосу со счетом 0:2.

В субботу Мариуполь в матче против Олимпика не сумел удержать добытое преимущество и упустил победу на последних минутах встречи. Александрия не без труда одолела Львов. С таким же минимальным счетом 1:0 Десна обыграла Минай.

А вот в воскресенье, помимо матча Динамо – Шахтер, встречались Рух – Ингулец и Заря – Ворскла. Эти матчи закончились вничью. Ингулец с Рухом на двоих забили 4 гола, а вот в Запорожье голов не было.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 9 ТУР

Яркое возвращение Селезнева на Днепр-Арену

Форвард ковалевского Колоса Евгений Селезнев в матче против СК Днепр-1 вышел на поле в основном составе. Команда Костышина решила отдать мяч хозяевам и сделать ставку на контратакующий футбол. Эта ставка сработала.

Но главными в этот вечер были эмоции Евгения Селезнева, который был на взводе. Сначала во время трансляции отчетливо было слышно, как форвард Колоса после забитого гола крикнул: "Вози их"! А потом, уходя на замену, сцепился с кем-то на трибунах и предложил тому человеку выйти с ним. А еще после поединка случилась словесная перепалка Селезнева с главным тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем.

Камбэк тура

Команда Остапа Маркевича в Киеве в матче против Олимпика первой пропустила. Бенито огорчил азовцев. Но Мариуполь еще в первом тайме успел не только отыграться, но и выйти вперед. Во втором тайме Танковский увеличил преимущество своей команды и на 73-й минуте счет стал 3:1 в пользу гостей.

Казалось, что победа у мариупольского клуба в кармане, но олимпийцы не сдались и попытались спасти этот матч. На 79-й минуте Политыло сократил отставание своей команды, а уже на 90+5-й Каргбо Джуниор сравнял счет в матче. Спасательный гол целиком и полностью создал все тот же неугомонный Бенито, который был лучшим игроком на поле в этом матче.

Костик не сумел взять пенальти во втором матче к ряду

Александрия с первых минут матча против Львова прибрала мяч к своим ногам и накатывала атаку за атакой на ворота гостей. Футболисты Львова не стеснялись уже в первом тайме играть просто на отбой, без мыслей о собственных атаках. Как итог, ни одного удара в створ ворот Панькива за 90 минут матча. Команда Шарана же наоборот создавала очень классные голевые моменты, но никак не могла забить.

Единственный мяч был забит с пенальти во втором тайме. Костик мог принести очки своей команде во втором туре подряд, но идеально удар с точки исполнил Максим Третьяков.

Результативная ошибка арбитра

Матч между Десной и Минаем состоялся в Киеве на Оболонь-Арене. И хотя итоговый результат такой же, как в матче Александрия – Львов, этот поединок кардинально отличался своим сценарием от той игры. Минай много атаковал, нанес больше ударов по воротам, на старте поединка не реализовал пенальти. Подопечные Василия Кобина очень умело оборонялись и хорошо выбегали в свои атаки.

Свой гол Десна забила на 80-й минуте матча. Конопля поддержал атаку на правом фланге, прошел немного сам с мячом и сделал прострел на своего форварда. Будковский переправил мяч в ворота. Это был первый и единственный точный удар Десны по воротам в этом матче. Как показал повтор, Филипп Будковский находился в офсайде в момент передачи от Конопли. Арбитр не имел права засчитывать этот гол. В защиту рефери все же скажем, что здесь больше претензий нужно предъявлять к боковому. И да, VAR на этом поединке не использовался.

Отмечаем, что это уже не первый случай, когда из-за судейских ошибок Минай не досчитывается очков. В матче 6-го тура УПЛ арбитр Арановский поставил пенальти в ворота Миная в матче против Мариуполя на последней минуте встречи. Повтор того эпизода показал, что фолил футболист Миная за пределами штрафной.

Очередная ничья в копилочку Ингульца

Если кто-то увлекается ставками, то предлагаем вам обратить внимание на результаты дебютанта УПЛ Ингульца – 7 ничейных результатов в 9 матчах. Сложно припомнить что-то похожее в УПЛ. А если серьезно, то к поражению в этом матче Ингулец был очень даже близок. В первом тайме Бартулович ударом с пенальти вывел команду Лавриненко вперед. Под конец тайма вторую желтую карточку увидел перед собой Александр Кучеренко, и Ингулец остался в меньшинстве.

Во втором тайме Рух сумел воспользоваться численным преимуществом. Мисик и Кондраков вывели львовский клуб вперед. На горизонте замаячила первая победа Руха в чемпионате, но Ингулец нашел в себе силы сравнять счет – 2:2. Кстати, Рух и Ингулец – единственные две команды в УПЛ, которые еще не побеждали.

Легкая победа для Шахтера

Центральный матч тура был сыгран в воскресенье. Матч лидеров чемпионата – Динамо против Шахтера. Обе команды подошли к матчу после поражений в Лиге чемпионов. У киевлян была сложная кадровая ситуация из-за коронавируса, но в матче против Барселоны у динамовцев получилось выглядеть достойно, а потому все ждали, что и поединок против Шахтера будет таким же.

Динамо – Шахтер: анализ матча

Но таким он не получился. Было очевидно, что Динамо отдаст инициативу Шахтеру и будет делать ставку на быстрые атаки. Вся сложность и опасность для Шахтера состояла в том, чтобы взламывать оборону Динамо и при этом не пропустить острый выпад. Но грубая ошибка Руслана Нещерета позволила Шахтеру отказаться от атак большими силами и перестроиться уже в игру более удобную для себя. А Сергей Сидорчук своим подкатом в конце первого тайма и вовсе облегчил жизнь донецким футболистам. Конечно же, не стоит умолять заслуг футболистов Шахтера, которые мастерски воспользовались всеми оплошностями Динамо и в такой игре сумели забить три безответных мяча.

После поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу напомнил всем, как умеет выдавать на пресс-конференциях информацию, которая идет вразрез с реальностью, тем самым повышая градус и без того горячего противостояния Динамо и Шахтера.

Заря и Ворскла не определили сильнейшего

Луганская Заря на матч против полтавчан вышла с хорошей спортивной агрессией. Подопечные Виктора Скрипника попали под серьезную критику за свои последние матчи. Заре очень хотелось реабилитироваться за все неудачные результаты. В матче против Ворсклы они действительно были острее и ближе к забитому голу. Но очередной потрясающий поединок выдал молодой голкипер полтавчан Дмитрий Резник.

Его спасение после удара Дениса Фаворова вполне заслуживает на звание сейва тура. Но и Ворсклу тоже будем отмечать. Подопечные Максимова не просто отсиживались в обороне, а и сами достаточно активно ходили вперед. Концовка встречи была за Ворсклой. Возможно, более свежими были полтавчане, а потому у них оставалось больше сил, но именно они на последних минутах матча демонстрировали явное желание забить победный гол.

Статистика по игрокам

Форвард Олимпика Захеди Шахаб по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, в ассистентах также без изменений.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Поражение Динамо позволило Шахтеру максимально приблизиться к киевлянам. Но также отмечаем, что Десна и Ворскла от Шахтера находятся на расстоянии 3 очков. Отмечаем хорошую плотность в турнирной таблице с 3 по 9 места. Львовские клубы по-прежнему пасут задних в турнирной таблице.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 9 6 2 1 17 7 10 20 2 Шахтер 9 5 4 0 23 9 14 19 3 Ворскла 9 4 4 1 13 6 7 16 4 Десна 9 4 4 1 14 9 5 16 5 Колос 9 4 3 2 14 9 5 15 6 Александрия 9 4 1 4 17 14 3 13 7 Олимпик 9 4 1 4 15 16 -1 13 8 Мариуполь 9 3 3 3 10 14 -4 12 9 Заря 9 2 5 2 15 9 6 11 10 Днепр-1 9 2 2 5 12 17 -5 8 11 Ингулец 9 0 7 2 10 13 -3 7 12 Минай 8 1 3 4 4 12 -8 6 13 Рух 9 0 4 5 7 19 -12 4 14 ПФК Львов 8 1 1 6 4 21 -17 4

Следующий тур

Много любопытных противостояний предстоит сыграть командам в 10-м туре. Сумеет ли Ингулец и в матче с Динамо добыть ничью? А может подопечные Сергея Лавриненко замахнуться на дебютную победу? Шахтеру будет противостоять неуступчивая Александрия. В интересном поединке встретятся между собой Олимпик и Заря. Также следует отмечать встречу Колоса и Ворсклы, которых в турнирной таблице разделяет всего 1 очко.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 10 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua