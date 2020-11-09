Украина

Футболист опередил Николая Шапаренко и Карлоса де Пену.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком октября в клубе по версии фанатов. Об этом сообщает Instagram клуба.

Опрос проводился в Telegram-аккаунте "бело-синих". Голоса распределились следующим образом:

Виктор Цыганков — 48%

Николай Шапаренко — 34%

Карлос де Пена — 13%

Итоги девятого тура УПЛ можно смотреть на Football.ua.