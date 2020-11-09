Украина 09 ноября 2020, 17:15 Цыганков — лучший игрок Динамо в октябре по версии болельщиков Футболист опередил Николая Шапаренко и Карлоса де Пену. Виктор Цыганков, Динамо 09 ноября 2020, 17:15 Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком октября в клубе по версии фанатов. Об этом сообщает Instagram клуба. Опрос проводился в Telegram-аккаунте "бело-синих". Голоса распределились следующим образом: Виктор Цыганков — 48% Николай Шапаренко — 34% Карлос де Пена — 13% Посмотреть эту публикацию в Instagram Віктор Циганков – Favbet гравець місяця! 👏 Вболівальники обрали найкращого гравця київського «Динамо» за підсумками жовтня. Опитування проводилося на клубному Telegram-каналі. У підсумку голоси розділилися наступним чином: 48% – Віктор Циганков 34% – Микола Шапаренко 13% – Карлос де Пена Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 9 Ноя 2020 в 6:31 PST Итоги девятого тура УПЛ можно смотреть на Football.ua. Люди Виктор Цыганков Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте