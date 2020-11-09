Украина

Специалист — о матче против Ворсклы.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал нулевую ничью в матче девятого тура УПЛ против полтавской Ворсклы.

"После очень сложной игры в четверг, хотелось бы агрессивно сыграть, выиграть и восстановить силы. Ворскла сегодня – это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Эта команда хорошо преобразилась и занимает ту позицию, на которую заслуживает. У нас был акцент на борьбу, на желание, на страсть в игре. Были хорошие, острые моменты для гола, но в то же время наши гости хорошо атаковали. Игра с мячом нас порадовала, но разочаровывает отсутствие забитых голов. После режима, по которому мы сейчас идем – только комплимент можно сказать ребятам, что смогли сыграть с такой командой на равных".

"После того, как составы снова стали равными, уже и желание появилось ввести в поединок свежего игрока. В меньшинстве, как мне кажется, Артем Громов полностью справлялся с поставленной ему задачей – борьба за мяч, ускорение в нужный момент. Александр Гладкий силен в стандартных ситуациях, в воздухе грамотно играет. Как только удалили Ребенка, так сразу и нужны были новые силы. Но Аллахьяру, безусловно, нужно привыкать к нашей тактике, к нашим требованиям, движение без мяча в нашей игре это очень важно. Только лишь из-за удаления в нашей команде, мы Аллахьяра и придержали. Мы рады, что он у нас в команде, что он набирается опыта и безусловно у него есть хорошая игра".

Также Скрипник заявил, что усталость у футболистов Зари видна, и свои выходные они получат.

"Нужно отдохнуть чуть-чуть, перевести дух и конечно же поработать над ошибками, над тем что у нас не получается и работать в улучшении своих качеств. Такие паузы очень полезны для ребят, которые мало получают игрового времени – это как раз время себя зарекомендовать. Пару дней у нас отдых и снова, с новыми силами к тренировкам", — сказал специалист пресс-службе "черно-белых".