Украина

Шесть игроков львовского клуба вызвали в национальные сборные.

Матч первого тура текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги между Львовом и Минаем не состоялся в запланированные сроки из-за обнаруженных случаев заражения коронавирусом в стане "сине-золотых львов".

Проведение этого поединка перенесли на 15 ноября, однако, как сообщает официальный сайт Миная, встреча с ПФК Львов не состоится и в этот день.

Дело в том, что представители львовского клуба попросили руководство УПЛ и футбольный клуб Минай пойти им на встречу и вновь перенести матч, поскольку сразу шесть их футболистов первой команды были вызваны в свои национальные команды.

Так, Владимир Якимец, Назарий Ныч и Орест Костик отправились в молодежную сборную Украины, Донатас Казлаускас — в сборную Литвы, Михкель Айнсалу — в сборную Эстонии, а Энес Махмутович — в сборную Люксембурга.

Просьба ПФК Львов была удовлетворена, а поединок первого тура чемпионата Украины с Минаем перенесен на неопределенный срок.