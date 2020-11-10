Шесть игроков львовского клуба вызвали в национальные сборные.
Фото: ПФК Львов
10 ноября 2020, 00:59
Матч первого тура текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги между Львовом и Минаем не состоялся в запланированные сроки из-за обнаруженных случаев заражения коронавирусом в стане "сине-золотых львов".
Проведение этого поединка перенесли на 15 ноября, однако, как сообщает официальный сайт Миная, встреча с ПФК Львов не состоится и в этот день.
Дело в том, что представители львовского клуба попросили руководство УПЛ и футбольный клуб Минай пойти им на встречу и вновь перенести матч, поскольку сразу шесть их футболистов первой команды были вызваны в свои национальные команды.
Так, Владимир Якимец, Назарий Ныч и Орест Костик отправились в молодежную сборную Украины, Донатас Казлаускас — в сборную Литвы, Михкель Айнсалу — в сборную Эстонии, а Энес Махмутович — в сборную Люксембурга.
Просьба ПФК Львов была удовлетворена, а поединок первого тура чемпионата Украины с Минаем перенесен на неопределенный срок.