Украина

Легендарный хорватский экс-игрок донецкого Шахтера теперь может приступать к полноценной работе на посту главного тренера одного из клубов.

Как сообщил с помощью своего Instagram-аккаунта экс-игрок донецкого Шахтера Дарио Срна, ему удалось успешно завершить обучение в подготовке к работе на посту главного тренера, свидетельством чему стала полученная тренерская лицензия категории "PRO" от УЕФА.

Лицензия категории "PRO" является наивысшей степенью доказательства уровня подготовки руководителей клубов. Она дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, а также позволяет занимать должность главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням подготовки.

О сложности процесса обучения можно прочитать в одном из материалов нашего сайта.