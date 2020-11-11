Украина

Киевляне уже вскоре начнут подготовку в оставшейся части осеннего отрезка сезона.

Динамо приступит к тренировочным занятиям 12 ноября, сообщает официальный сайт киевлян.

Игроки, которые не задействованы в национальной и молодежных командах, соберутся на базе в Конча-Заспе.

Примечательно, что уже вскоре должны будут вернуться к тренировкам те, кто в числе первых заболел коронавирусом.

Напомним, что следующий матч Динамо проведет против Ингульца 21 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.