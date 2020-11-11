Украина

Главный тренер молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Мальты в рамках отбора на Евро-2021 (U21).

Наставник украинской молодежки Руслан Ротань рассказал о грядущей игре журналистам программы Футбол NEWS.

"Мотивации было бы больше, если бы матчи что-то решали, но я ребятам сказал, что у нас есть задача на следующий сезон. Команда уже омолодилась, большая часть футболистов на четыре года младше, чем это возможно для заявки, и я этим очень доволен.

Многие могут говорить, что Мальта — карликовое государство, матчи с которым даются легко, но я бы так не сказал. Даже Дания с большими усилиями смогла победить их в концовке, проигрывая по ходу встречи. Сегодня уже все научились действительно играть в футбол, а не мешать сопернику", — сказал Ротань.

Напомним, что набрав в восьми отборочных матчах 10 очков, молодежная сборная Украины потеряла шансы выйти на Евро-U21, которое состоится в следующем году.

Матч против Мальты подопечные Ротаня проведут во вторник, 17 ноября.