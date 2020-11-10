U-21

Главный тренер "молодежки" Руслан Ротань огласил состав на отборочный матч против Мальты.

Незадолго до вылета на Мальту на отборочный матч Евро-2021 в составе команды Руслана Ротаня произошло изменение — сообщает официальный сайт УАФ.

Вместо нападающего Шахтера Богдана Вьюнника, получившего травму в матче молодежного чемпионата Украины против Динамо, к "молодежке" присоединился полузащитник Днепр-1 Егор Ярмолюк.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба — Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Игорь Снурницын (Олимпик), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все — Александрия), Богдан Милованов (Спортинг, Испания).

Полузащитники: Даниил Семилет, Данило Кравчук (оба — Ворскла), Владимир Бражко (Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все — Днепр-1), Артем Бондаренко (Мариуполь), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Якимец (Львов).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Данило Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух).

Молодежной сборной Украины (U-21), потерявшей шансы сыграть в финальном турнире Евро-2021, осталось сыграть два матча в отборе: 13 ноября на выезде против Мальты и 17 ноября дома против Северной Ирландии.