Украина 11 ноября 2020, 18:30 Бойко сдал отрицательный тест на COVID-19 Кипер здоров и готов приступить к тренировкам. ДЕНИС БОЙКО, ФК ДИНАМО 11 ноября 2020, 18:30 Вратарь киевского Динамо Денис Бойко сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. "Наконец-то мой ПЦР Тест негативный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", — написал Бойко в Сети. Посмотреть эту публикацию в Instagram Наконец-то мой ПЦР Тест негативный!🙏🏼❌👑🦠 Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих!🤞🏼 #nopasaran Публикация от Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71) 11 Ноя 2020 в 8:01 PST Отметим, что Бойко 31-го октября сдал позитивный тест на COVID-19. После этого ворота Динамо защищал Руслан Нещерет. Люди Денис Бойко Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте