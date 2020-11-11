Украина

Кипер здоров и готов приступить к тренировкам.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Наконец-то мой ПЦР Тест негативный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", — написал Бойко в Сети.

Отметим, что Бойко 31-го октября сдал позитивный тест на COVID-19. После этого ворота Динамо защищал Руслан Нещерет.