Украина

Бразильский хавбек высказался о вызове в олимпийскую сборную Бразилии.

Вызов в олимпийскую сборную Бразилии получили сразу четыре футболиста Шахтера, в числе которых оказались Майкон, Маркос Антонио, Тете и Додо.

Полузащитник донецкого клуба Майкон Барберан поделился эмоциями от вызова в олимпийскую команду своей страны.

"Это очень важно для меня! Я работаю, чтобы в первую очередь хорошо проявить себя в Шахтере. Если проявишь себя, тебя могут привлечь и в сборную. Думаю, нужно концентрироваться на выступлениях в своем клубе, а уже после этого появится возможность выступить за сборную".

"Вызов в олимпийскую сборную — это показатель хорошей работы клуба с молодыми игроками. Да и не только с молодыми, ведь в Шахтере есть сборники из Израиля, Грузии – результаты труда всего клуба".

"Реагируют ли как-то в Бразилии на представительство такого количества игроков из Украины? Конечно. Но в то же время все знают, что в Шахтере всегда были сильные футболисты, много бразильской молодежи, которая росла и прогрессировала в клубе. Так что Шахтер в Бразилии знают".

"Сыграть на Олимпиаде – моя цель. Но для этого сначала нужно проявить себя в «Шахтере», а затем уже и в сборной", — приводит слова Майкона официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее своими эмоциями от вызова в олимпийскую сборную Бразилии поделился вингер "горняков" Тете.