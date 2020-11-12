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Футболист получил вызов в олимпийскую сборную страны.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

"Фантастический момент, потому что мысленно мы всегда, конечно же, находимся в Бразилии с родными и друзьями. В сборную вызываются только самые лучшие: необходимо играть на высоком уровне в клубе, и только тогда есть шанс оказаться в национальной команде. Это большая радость и честь для любого бразильского футболиста".

"Мы очень усердно трудимся. Шахтер всегда на виду, мы регулярно выступаем в Лиге чемпионов и проводим хорошие еврокубковые кампании. Неудивительно, что многие тренеры, в том числе и из Бразилии, следят за нашим клубом. И если мы продолжим держать такой же высокий уровень в клубе, вызов в сборную будет итогом нашего плодотворного труда здесь. В Бразилии уже все знают про Шахтер, и для них в этом ничего удивительного и необычного нет. К тому же мои соотечественники могут видеть наши матчи в Лиге чемпионов. Абсолютно нормально, что такой европейский клуб, как Шахтер, где выступает много бразильцев, делегирует в сборную столько игроков".

"Это, если не ошибаюсь, предпоследний наш сбор перед официальными поединками, одна из заключительных репетиций. Очень важный вызов для всех. Мы должны показать свой высокий уровень футбола, чтобы остаться в сборной и поехать на Олимпиаду. В Бразилии престижно стать не только чемпионом мира, но и олимпийским чемпионом. Это важно как для меня, так и для всех ребят. Большая честь представлять Бразилию на таком турнире", — сказал Додо пресс-службе Шахтера.