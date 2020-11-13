Украина

Завершился последний матч раунда 1/16 финала.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины ВПК-Агро неожиданно обыграл донецкий Олимпик (1:0), и вышел в 1/8, где встретится с СК Днепр-1.

После игры стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины.

Десна (Чернигов) — Заря (Луганск)

Агробизнес (Волочиск) — Ворскла (Полтава)

ВПК-Агро (Шевченковка) — СК Днепр-1 (Днепр)

Александрия — Минай

Верес (Ровно) — Мариуполь

Нива (Винница) — Колос (Ковалевка).

Базовый день проведения данных противостояний — 2 декабря.