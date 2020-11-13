Завершился последний матч раунда 1/16 финала.
УАФ
13 ноября 2020, 16:22
В рамках 1/16 финала Кубка Украины ВПК-Агро неожиданно обыграл донецкий Олимпик (1:0), и вышел в 1/8, где встретится с СК Днепр-1.
После игры стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины.
Десна (Чернигов) — Заря (Луганск)
Агробизнес (Волочиск) — Ворскла (Полтава)
ВПК-Агро (Шевченковка) — СК Днепр-1 (Днепр)
Александрия — Минай
Верес (Ровно) — Мариуполь
Нива (Винница) — Колос (Ковалевка).
Базовый день проведения данных противостояний — 2 декабря.