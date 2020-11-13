Украина

В прямом эфире будет трансляция двух товарищеских игр.

Олимпийская сборная Бразилии отправилась на сборы в Египет в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио летом 2021 года.

В столице Египта, Каире, команда проведет два товарищеских матча – 14 ноября с Южной Кореей и 17 ноября с Египтом.

Посмотреть эти игры можно будет на телеканале Shakhtar TV.

Отметим, четыре футболиста донецкого Шахтера Майкон, Додо, Маркос Антонио и Тете вызваны на данные встречи главным тренером "селесао" Андре Жардином.