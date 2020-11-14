Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Украины.

Олимпик потерпел сенсационное поражение от перволигового ВПК-Агро в 1/16 финала Кубка Украины (1:0) и завершил свои выступления в турнире.

Победителя данного противостояния определил единственный гол с пенальти в исполнении Сидоренко. В следующей стадии Кубка Украины ВПК-Агро предстоит встретиться с еще одним представителем Премьер-лиги — Днепром-1.

Смотрите видео гола и обзор матча ВПК-Агро — Олимпик:

- 1:0

Гол: Сидоренко, 47 (пен).

Олимпик: Альими, Цымбалюк, Драме, Аблитаров, Бабенко, Завийский, Кравчук (Шахаб 70), Пасич (Политыло 45), Чогадзе, Бенито, Каргбо.

ВПК-Агро: Бубенцов, Милесин, Сидоренко, Логинов, Передистый, Васильев, Тищенко, Шмигельский, Будняк, Удод, Красов