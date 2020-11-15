Украина

"Горняки" вернулись к тренировкам без игроков, отправившихся в национальные сборные.

Футболисты Шахтера возобновили тренировочный процесс после перерыва на поединки сборных, проведя 15 ноября часовую сессию в Святошино. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Поскольку многие футболисты "горняков" по-прежнему пребывают в расположениях своих национальных команд, всего 11 игроков начали подготовку к возобновлению УПЛ и Лиги чемпионов.

Среди футболистов, которые приняли участие в тренировке Шахтера, отмечается возвращение в общую группу полузащитника Дентиньо, восстановившегося после полученного повреждения в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским Интером (0:0).

Свой следующий поединок Шахтер проведет 21 ноября в украинской Премьер-лиге, где в рамках десятого тура примет на своем поле Александрию.