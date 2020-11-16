Украина

Румынское издание опубликовало подробности о настроении специалиста на посту главного тренера киевлян.

Пока в разгаре футбольных событий находятся поединки национальных сборных, на клубном футболе постепенно возвращаются к заключительному фрагменту календарного года. Киевское Динамо не остается в стороне от данного процесса, однако масла в огонь обстановки внутри клуба решило подлить своей очередной публикацией румынский ресурс Ziare.com.

Согласно информации, опубликованной на сайте источника, румынский главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу недоволен опытом своей текущей работы в нашей стране.

Причиной источник называет окружающую обстановку возрастного специалиста. Луческу, по словам издания, изолировано проживает в одной из клубных квартир на окраине Киева, а также страдает ввиду отсутствия рядом супруги Нели, которая не может приехать в Украину из-за пандемии коронавируса. Подобная разлука для 75-летнего специалиста происходит впервые в тренерской карьере.

В итоге Луческу намерен покинуть тренерский пост киевлян, если ситуация с коронавирусом не сойдет на нет в ближайшее время. Тем не менее, в данный момент тренер сосредоточен исключительно на достижении результатов с командой. Наставник хочет вывести клуб в Лигу Европы УЕФА, а также обеспечить комфортное преимущество над преследователями на внутренней арене.

Следующая игра киевского Динамо состоится в ближайшие выходные, в субботу, 21 ноября. Вице-чемпионы Украины сыграют на выезде против Ингульца.