Украина

Экс-наставник киевского клуба рассказал, чем отличается УПЛ от чемпионата России.

Главный тренер Ротора Александр Хацкевич, возглавлявший киевское Динамо в период с 2017 по 2019 год, высказался о различиях украинской Премьер-лиги и российского первенства.

"Мы и по менталитету уже разные – и белорусы, и украинцы, и русские. Естественно, что и уровень чемпионатов отличается".

"В России больше денег в футболе – соответственно, больше качественных легионеров, делающих разницу. 6-7 клубов достаточно хорошо укомплектованы. Много непредсказуемых матчей, меньше тактических моментов. В Украине чаще закрываются против лидеров и действуют вторым номером", — заявил белорусский специалист в интервью Чемпионат.com.

Кроме того, Хацкевич высказался о противостоянии донецкого Шахтера и киевского Динамо во времена его работы в стане "бело-синих".

"Когда я был в Динамо, Шахтер был на голову выше в плане финансирования и квалификации легионеров. Тем не менее мы навязывали ему конкуренцию. В 2018 году отстали всего на два очка, проведя на один матч меньше. За Мариуполь получили техническое поражение; почему – не ко мне вопрос".

"А 2019-й был годом перестройки и омоложения состава. На места Мораеса, Мбокани и Кравца в атаку пришли Беседин, Русин, Супряга. Ушел Ярмоленко – подтянули Цыганкова и Цитаишвили. Морозюка заменил Кендзера из польской молодежки, Пиварича – Миколенко, Хачериди – Бурда. В центральной зоне заиграли Шапаренко, Шепелев. А где молодость, там и нестабильность. Отсюда такой отрыв Шахтера в таблице – 11 очков".

Под руководством Мирчи Луческу киевское Динамо после девяти туров возглавляет турнирную таблицу. Хацкевич считает, что причиной такого успеха не является плохая форма Шахтера.

"Не могу сказать, что Шахтер сдал. Это в первую очередь заслуга футболистов Динамо. Ребята, о которых я говорил, окрепли, сыгрались и почувствовали уверенность, что они могут становиться чемпионами", — добавил Александр Хацкевич.