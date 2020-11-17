Украина

История с перевозкой игроков Динамо в Украину продолжается.

На прошедших выходных сборная Украины уступила Германии со счетом 1:3 в рамках Лиги наций. За день до матча в стане нашей главной команды выявили пять случаев заражения коронавирусом. Это футболисты Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко и Виктор Коваленко, а также администратор сборной Вадим Комардин.

Президент Динамо Игорь Суркис принял решение отправить за игроками Динамо и администратором чартерный рейс. На нем вернулись в Украину Сидорчук, Цыганков и Комардин, тогда как Ярмоленко возвращал в Лондон непосредственно Вест Хэм, а Коваленко в Украину — УАФ.

Как сообщают телеканалы Футбол 1/2/3, Сидорчук, Цыганков и Комардин вернулись в Киев на малогабаритном легком борту бизнес-класса. Отмечается, что учитывая характеристики воздушного судна, медицинский протокол не был соблюден, ведь в салоне таких размеров тяжело соблюдать социальную дистанцию.

Также добавляется, что чартер, организованный УАФ для всех инфицированных представителей, в котором оказался лишь Виктор Коваленко, отвечал всем требованиям, касающихся транспортировки больных COVID-19.

Ранее пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский раскритиковал эвакуацию игроков Динамо, которую организовал Игорь Суркис.