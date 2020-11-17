Украина

Вингер Динамо заболел коронавирусом в сборной Люксембурга.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус во время нахождения в расположении национальной сборной Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Люксембурга.

25-летний футболист отправился на самоизоляцию и пропустит предстоящий матч против Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций дивизиона С.

Кроме того, Родригес не поможет Динамо в ближайших поединках, первым из которых станет гостевая встреча с Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Жерсон Родригес провел в футболке киевского клуба 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.