Вингер Динамо заболел коронавирусом в сборной Люксембурга.
Жерсон Родригес, twitter.com/flf_lu
17 ноября 2020, 18:23
Нападающий Динамо Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус во время нахождения в расположении национальной сборной Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Люксембурга.
25-летний футболист отправился на самоизоляцию и пропустит предстоящий матч против Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций дивизиона С.
Кроме того, Родригес не поможет Динамо в ближайших поединках, первым из которых станет гостевая встреча с Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Жерсон Родригес провел в футболке киевского клуба 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.