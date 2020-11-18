Украина

Форвард Атлетико Луис Суарес не поможет команде в важном матче.

Луис Суарес заразился коронавирусом перед матчем Уругвая против Бразилии. Накануне сборная сдала очередные тесты.

У Луиса Суареса диагноз подтвердился. Это значит, что форвард останется на самоизоляции и теперь точно не сыграет в ближайшем матче Примеры за Атлетико.

К несчастью для Луиса, следующим соперником "матрасников" в чемпионате станет каталонская Барселона. Матч против бывшей команды был бы крайне принципиальным для уругвайца.

В текущем сезоне Суарес провел за Атлетико 9 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.