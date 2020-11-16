Сборная Уругвая потеряла одного из своих лидеров перед отборочным матчем ЧМ-2022.
Луис Суарес, Getty Images
16 ноября 2020, 22:49
Тестирование на коронавирус в сборной Уругвая накануне матча третьего тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке против Бразилии дало три положительных результата — сообщил официальный Твиттер федерации футбола страны.
Инфицированными оказались нападающий Луис Суарес, вратарь Родриго Муньос и один из сотрудников сборной Матиас Фараль.
Это означает, что сборная Уругвая лишилась одного из своих самых грозных форвардов накануне ключевого поединка против лидера отборочного турнира — Бразилии.
После трех туров Бразилия занимает первое место, набрав 9 очков. Уругвай идет четвертым — 6.
Матч Уругвай — Бразилия состоится 18 ноября. Начало в 01:00 по киевскому времени.