Другое

Сборная Уругвая потеряла одного из своих лидеров перед отборочным матчем ЧМ-2022.

Тестирование на коронавирус в сборной Уругвая накануне матча третьего тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке против Бразилии дало три положительных результата — сообщил официальный Твиттер федерации футбола страны.

Инфицированными оказались нападающий Луис Суарес, вратарь Родриго Муньос и один из сотрудников сборной Матиас Фараль.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol — 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Это означает, что сборная Уругвая лишилась одного из своих самых грозных форвардов накануне ключевого поединка против лидера отборочного турнира — Бразилии.

После трех туров Бразилия занимает первое место, набрав 9 очков. Уругвай идет четвертым — 6.

Матч Уругвай — Бразилия состоится 18 ноября. Начало в 01:00 по киевскому времени.