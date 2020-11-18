Украина

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал, как вел переговоры с Манчестер Сити.

Соломон перешел в Шахтер из израильского Маккаби из Петак-Тиквы в 2019 году.

"Ман Сити очень хотел подписать меня. Я встречался с представителями клуба, но, к сожалению, не сложилось. Потом я играл против них за Шахтер, это был особенный момент для нас, но мы не сумели пройти в плей-офф. Для меня был особенным тот матч против Сити и Гвардиолы, и я забил", — цитирует Соломона The Guardian.

Также Манор рассказал, какую сумму хотел получить за него президент его бывшего клуба.

"Владелец Маккаби Петах-Тиква хотел выручить за меня 5 млн евро, а когда узнал, что интерес исходит со стороны Ман Сити — захотел 10. В итоге я оказался в Шахтере. Для меня это отличная возможность. Я наслаждаюсь игрой за Шахтер. Мне всего 21 год, но рано или поздно я перейду в одну из лучших лиг мира".

В текущем сезоне Манор провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.