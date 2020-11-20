Украина

Предлагаем вам анонс поединка чемпионата Украины.

В поединке десятого тура чемпионата Украины Рух на своем поле сыграет против Мариуполя.

Рух — Мариуполь

Пятница, 20 ноября, 19:00. Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Константин Труханов. Телетрансляция — канал Футбол 1.

Рух подходит к поединку десятого тура УПЛ всего лишь с четырьмя набранными баллами, находясь на предпоследней строчке турнирной таблицы. Опережать Львов удается лишь благодаря дополнительным показателям. Игра команды вызывает довольно много вопросов. Если в атаке Рух еще конкурентоспособный, то оборона подобным не радует.

Рух по итогам девяти поединков пропустил 19 голов — более двух за один матч, что не может не настораживать. В прошлом туре подопечные Ивана Федика принимали на своем поле Ингулец. Казалось, что Рух все-таки смог переломить ход поединка, оказавшись в большинстве, но упустил победу, ведя по ходу матча.

Мариуполь, в свою очередь, находится на восьмой строчке турнирной таблицы, несколько сбавив обороты после сравнительно удачного старта сезона. "Приазовцы" в прошлом туре играли против Олимпика и вели со счетом 3:1 во втором тайме, однако умудрились растерять комфортное преимущество в счете и подарили сопернику один балл.

Обе команды пытаются играть в комбинационный футбол, однако сложно сказать, как груз ответственности и не лучшие кондиции после паузы на игры сборных скажутся на игре. Ожидаем, что подопечные Остапа Маркевича смогут забить гол, от которого будут вести матч. У Руха, кстати, есть старые счеты за вылет из Кубка Украины в прошлом году.