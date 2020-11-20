Украина

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о вспышке эпидемии в клубе.

Накануне стало известно, что матч 10-го тура чемпионата Украины Олимпик — Заря не состоится из-за массового заболевания коронавирусом в донецкой команде.

О трудной ситуации рассказал президент Олимпика Владислав Гельзин:

"13 человек заболевших... Заболел тренер вратарей, который привлекал голкиперов с молодежных команд. Поэтому оно и пошло по цепочке. Из здоровых осталось человек пять, они будут индивидуально тренироваться. Все остальные с положительными тестами уже на самоизоляции", — приводит слова Гельзина сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Матч Олимпик — Заря был запланирован на 21 ноября в Киеве.