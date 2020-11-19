Украина

На поединок 10-го тура УПЛ хозяева не могут выставить ни одного вратаря.

Олимпик отправил в УПЛ официальное письмо, в котором сообщает, что не сможет принять участие в матче 10-го тура чемпионата Украины против Зари — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Из-за вспышки коронавируса в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, поэтому Олимпик не сможет выставить полноценные команды как на матч УПЛ, так и на поединки молодежных чемпионатов U-21 и U-19.

Матч Олимпик — Заря был запланирован на 21 ноября в Киеве.

Решение по поводу дат и времени проведения матчей 10-го тура УПЛ и чемпионатов U-19 и U-21 будет принято дополнительно.