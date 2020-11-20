Украина

Наставник Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал вспышку коронавируса в своей команде.

В поединке десятого тура украинской Премьер-лиги львовский Рух примет на своем поле Мариуполь.

Стоит отметить, что семь футболистов не смогут помочь "азовцам" в предстоящем противостоянии из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный тренер Мариуполя Остап Маркевич.

"Были симптомы у меня, но сейчас уже лучше самочувствие. Все равно лучше не выходить к людям. Мы с Рухом сегодня будем играть, как и со Львовом через неделю. Мы ж говорили, что мы за то, чтобы играть. У нас есть люди, мы можем играть", — заявил Остап Маркевич в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Рух — Мариуполь состоится сегодня, 20 ноября, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.