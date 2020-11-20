Украина

Наставник Шахтера высказался о предстоящем матче против Александрии.

Украинская Премьер-лига вскоре возобновится после перерыва на матчи национальных сборных, а в рамках десятого тура первенства страны Александрию ожидает противостояние с Шахтером. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего поединка с александрийцами, а также рассказал о целях своей команды как в чемпионате Украины, так и еврокубках.

"Сейчас мы переживаем один из самых непростых моментов, если говорить о нормальном развитии работы. Невозможно было подумать, что такое произойдет. Мы тренировались всемером, затем узнали, что сборная Украины не сыграет со Швейцарией, что есть футболисты, которые должны на несколько дней остаться на карантине, что ребят, на которых мы рассчитывали в ближайшем матче, с нами не будет. Остальные прибыли, потренировались два дня".

"И не скрою, что после Александрии также будут поединки, которые не позволят нам отработать все то, что мы бы хотели. Это факты. Не рассматривайте эти слова как отговорки: мы не делаем из себя жертв. Знаем, что нам нужно предпринять и по какому пути идти. Берем на себя ответственность провести хорошие игры, но сложности очень большие. Ужасно то, что сейчас переживает мир и футбол".

"Играть с Александрией всегда тяжело. У нас были очень непростые матчи, и мы знаем, что так же произойдет еще раз. И в то же время только развивая качественную игру, не отходя от своих принципов в атаке и обороне, мы будем ближе к победам. Наша цель на сезон – стать чемпионами. Мы будем идти к этой цели на лимите своих сил, даже понимая, что сезон очень нетипичный".

"Возможно, кто-то не понимает, как Ливерпуль проигрывает, пропустив 7, Юнайтед – 6, Германия – Испании, мы – Боруссии М… Все мы понемногу начинаем осознавать, что публика на стадионах – решающий фактор, что психологическая стабильность крайне важна. А мы сейчас очень нестабильны, у нас нет возможностей среагировать в сложные моменты точно так же, как мы делали это раньше. Все мы немного инфицированы ментально, психологически. Впереди серьезная борьба. Постараемся сделать все, чтобы это пройти"

"Первая цель – стать национальными чемпионами. Вторая цель – пройти дальше в еврокубках, либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Чтобы это произошло, придется преодолеть большие трудности. Перед групповым этапом говорили, что нереально. У Боруссии М сейчас 5 очков, они находятся на том пути, когда могут добиться квалификации. Мы также можем, но нам придется обыграть Реал или Интер. Сложно, но мы постараемся. Наша цель – стать чемпионами Украины и пройти дальше в еврокубках.", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.