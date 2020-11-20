Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Во время паузы на матчи национальных сборных у подопечных Остапа Маркевича могли еще теплиться планы относительно максимального приближения к лидирующей группе команд, однако вспышка коронавируса COVID-19 свела данные планы на нет. Мариуполь не смог в гостевом поединке справиться с Рухом, а львовяне, в свою очередь, заработали очередной ничейный результат в копилку новоприбывших команд "элиты".

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Рух — Мариуполь 0:0Рух: Бандура — Гагун, Белый, Парамонов, Мысык — Мартынюк, Федорчук — Русин, Климчук (Притула, 87), Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 87).Мариуполь: Кудрик — Велев, Чоботенко, Муравский, Стасюк — Кулиев (Петерман, 46), Танковский (Доброхотов, 74) — Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Байдал, 89) — Очеретько (Кожевников, 78).Предупреждение: Мартынюк.