Украина

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В рамках поединка десятого тура чемпионата Украины Динамо сыграет с Ингульцом.

Эксперты из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Динамо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,42.

Ничью эксперты оценили в коэффициент 4,70. Если вы верите, что победит Ингулец, то на этот исход коэффициент 7,2.

Матч Ингулец — Динамо состоится в субботу, 21 ноября. Начало встречи в 14:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.