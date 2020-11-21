Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура УПЛ между петровским Ингульцом и киевским Динамо.

Несмотря на информацию о том, что правый защитник Динамо Томаш Кендзера выбыл из-за травмы, поляк оказался здоров и сыграет против Ингульца с первых минут. Номинальный левый защитник гостей Виталий Миколенко снова сыграет в центре обороны. Также место в основе киевлян ожидаемо досталось Денису Гармашу.

Ингулец: Шуст — Балан, Павлов, Семенко, Квасный — Коваленко, Запорожец — Козак, Бартулович, Янаков — Сичинава

Запасные: Малыш, Фатеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Шишка, Синегуб

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Шепелев, Гармаш — Буяльский, Шапаренко, Де Пена — Супряга

Запасные: Бойко, Скорко, Боль, Белуцэ, Вербич, Цитаишвили, Клейтон, Моргун

Матч Ингулец — Динамо начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.