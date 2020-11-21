Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и Александрия.

В последнем поединке субботней части десятого тура украинской Премьер-лиги действующий чемпион Украины сразится против Александрии, которая явно настроена улучшить свое положение в турнирной таблице на фоне неудачного старта сезона.

Ряд игроков основного состава донецкого Шахтера не смог принять участие в данном поединке, однако обойма Каштру все равно выглядит достаточно уверенно. В частности, оформивший первый забитый мяч за национальную сборную Израиля Манор Соломон сыграет против "полиграфов" с первых минут.

У команды Шарана наблюдается лишь замена в центре обороны, где юный Александр Мельник заменит арендованного у Шахтера Валерия Бондаренко.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Гриценко, Витао, Болбат, Майкон, Судаков, Фернандо, Дентиньо.



Александрия: Билык — Пашаев, Мельник, Бабогло, Вантух — Ковалец, Банада, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.