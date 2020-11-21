Украина

Наставник Ингульца высказался о поражении от Динамо в поединке чемпионата Украины.

Динамо добыло уверенную победу над Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился мнением о минувшем поединке.

"Все-таки, надо понимать, с какой командой мы играли. Динамо – участник группового этапа Лиги чемпионов, через три дня им играть с Барселоной. Но я своих ребят поблагодарил, они нашли в себе силы и ресурсы, ведь мы подходили к игре с большим количеством травмированных игроков. Динамо также озвучивало, что много футболистов вылетело, но у них вышел вполне боевой состав, все игроки стартовой обоймы".

"Игра получилась достаточно динамичная, сложная, но победил, наверное, сильнейший. Динамовцы реализовали свои моменты, а мы – нет. Не знаю, что там было в моменте с отмененным голом – нарушение или вне игры, но раз VAR отменил, значит, что-то было там".

"Это опыт. Многие ребята, как и я в качестве тренера, сегодня первый раз играли против Динамо. Нужно сыграть как можно больше матчей с командами такого уровня. Думаю, мы находимся на правильном пути. Если отмотать календарь на три-четыре года назад, то Ингулец никто не мог найти на футбольной карте. На сегодняшний день мы в прошлом году играли в финале Кубка Украины против Шахтера, а сейчас выступаем в Премьер-лиге с Динамо. Постепенно делаем шаги вперед, и надеюсь, что у нас будет получаться все лучше и лучше. Игрой доволен. Да, были ошибки, но они будут всегда. По игре ошибки были как у нас, так и у Динамо, просто соперник смог наказать за них забитыми мячами, а мы – нет".

"Состоится ли матч с Олимпиком? Решение по ней должна принять УПЛ. Насколько я знаю, заболевшие футболисты Олимпика должны уйти на двухнедельный карантин, а там уже пусть Премьер-лига решает, когда состоится матч – в этом или уже в следующем году. Мы на это никак повлиять не можем", — приводит слова Лавриненко официальный сайт Динамо.