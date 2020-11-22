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Football.ua представляет анонс матча десятого тура УПЛ сезона-2020/21.

В рамках десятого тура УПЛ черниговская Десна, которая борется за право выступать в еврокубках по окончанию сезона, примет Львов, цель которого — остаться в УПЛ.

Десна — Львов

Воскресенье, 22 ноября, 17:00. Чернигов, ст. им. Ю.Гагарина. Главный арбитр — Сергей Бойко. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Кто не плохо начал текущий сезон УПЛ, так это — черниговская Десна. Команда Александра Рябоконя не испытывает трудностей в игровом плане, показывая положительные результаты и занимая четвертое место в турнирной таблице. И это для клуба не предел. В воскресенье им предстоит встретиться с Львовом. Этот матч не будет легкой прогулкой для команды, но до матча, на бумаге, Десна — фаворит.

Последняя команда УПЛ, как по игре, так и по месту в таблице — ПФК Львов. Показатели клуба в текущем розыгрыше чемпионата просто критические. Они очень много пропускают, и крайне мало поражают ворота своих соперников (4/21). Совсем недавно на тренерском кресле Львова произошли изменения. Георгий Цецадзе был уволен, а на его место пришел Виталий Шумский. И изменения в игре коллектива стали видны. Но Львову сейчас не до амбициозных планов, так как задание на ближайшее будущее — остаться в УПЛ, ну и, конечно, обыграть Десну.

Интересные факты:

Львов может в 50-й раз проиграть в УПЛ или пропустить 150-й гол (еще 2 мяча)

Десна на своем поле забивает 11 матчей подряд

Львов на полях соперника не забивает больше одного мяча с сентября 2019 года

Десна может забить 50-й домашний гол в УПЛ (еще 2 мяча)