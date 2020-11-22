Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и ПФК Львов.

Череда воскресных поединков в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием в Чернигове, где местная Десна будет принимать одного их аутсайдеров — ПФК Львов.

По сравнению с поединком перед паузой на матчи национальных сборных, Александр Рябоконь сделал четыре замены в стартовом составе "северян": в правом фланге обороны с первых минут сыграет вместо "сборника" Конопли сыграет Павел Полегенько, а на противоположной от него стороне защиты разместится Андрей Мостовой, в то время как Алексей Гуцуляк сыграет над ним, а Андрей Тотовицкий расположится на позиции под нападающим.

Виталий Шумский со своей стороны подготовил по одной замене в каждой из линий: Кравчук сыграет на левом фланге обороны, над ним расположится Грисьо, а Захарки составит пару форвардов с Назарием Нычем.

Десна: Паст — Полегенько, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Картушов, Хлебас, Гуцуляк — Тотовицкий — Будковский.

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярев, Волков, Шевцов.



ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Кравчук — Казлаускас, Айнсалу, Сабино, Грисьо — Захаркив, Ныч.

Запасные: Пеньков, Романчук, Челич, Клименчук, Эрнест, Фелипе, Ременяк, Малашевский, Чиряк.



Матч Десна — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.