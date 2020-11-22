Украина

Команда Василия Кобина добыла волевую победу.

В рамках десятого тура УПЛ Минай в Ужгороде с минимальным преимуществом обыграл СК Днепр-1 (3:2).

На 15-й минуте счет открыл Хобленко, на в дополнительное арбитром к первому тайме время Нуриев счет сравнял.

Во втором тайме Пиняшко вывел хозяев вперед, а Нуриев сумел оформить дубль. Уже на последних секундах Коркишко один мяч отыграл, но рассчитывать на ничью уже было поздно.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Минай — Днепр-1 3:2

Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 — Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)

Минай: Попович (Каниболоцкий, 56) — Меличенко, Матич (Маткобожик, 90+3), Лопыренок, Пиняшко, Сакив — Кныш (Хахлев, 72), Ткачук — Снижко (Голодюк, 90+4), Нуриев, Кожанов (Шпак, 73)

Днепр-1: Сарнавский — Тейлор (Чичиков, 71), Сваток, Логинов, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко (Довбик, 76), Булеца (Коркишко, 70), Цуриков — Хобленко

Предупреждения: Хахлев — Назаренко, Тейлор, Дубинчак, Игнатенко

Удаление: Хобленко, 67