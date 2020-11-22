Украина

Владелец клуба резко высказался в адрес футбольных властей.

Президент и владелец перволигового Горняка-Спорт Петр Каплун жестко раскритиковал футбольную власть Украины и КДК, заявив, что ранее в спортивные процессы власти не вмешивались.

"КДК парит нам это решение по матчу с Днепром-1, а УАФ спокойно за этим наблюдает, апелляционный комитет, палата по решению споров. Все они превратились в карательные органы. Их истина не интересует, их интересуют деньги: наказать, наказать! Не подсказать, а наказать".

"Футбол в руинах лежит, уровень упал. А мы кричим: ура, наша сборная стала чемпионом мира U-20. Мы уже гордимся тем, что сборная вышла на Евро, а другие страны регулярно участвуют в этих соревнованиях. А для нас это радость, для такой футбольной страны".

"Руководство говорит, что у нас расцвет футбола. Где он? Где любительский футбол, где детский? На каком уровне находится профессиональный футбол? Как мы выступаем в еврокубках – вот это показатель нашего футбола. Такого непрофессионального руководства я еще не видел. И рассказывают, что при Януковиче было такое. Не было такого при Януковиче, никто не вмешивался в этот процесс. Были компетентны и КДК, и апелляционный комитет, и все комитеты. А сейчас свои люди там расставлены", цитирует Каплуна пресс-служба клуба.