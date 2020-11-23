Украина

Football.ua выделяет лучших в прошедшем туре УПЛ.

Из неожиданных результатов тура – потеря очков донецким Шахтером в матче против Александрии. И, конечно же, поражение Десны в матче против Львова.

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В символической сборной на этот раз самое широкое представительство имеет Ворскла – 4 футболиста, 2 динамовца, 1 футболист Мариуполя, 1 Александрии, 1 Львова, 1 Руха и 1 Миная.

Олег Кудрик, Мариуполь (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Мариуполя в матче против Руха сделал все для того, чтобы его команда не проиграла. Рух нанес 20 ударов по воротам, 6 из них пришлись в створ. Только в одном моменте в игре на выходе Кудрик сплоховал, но дальше действовал безошибочно. xG Руха в этом матче равен 1,69, что говорит о том, насколько голевыми были их возможности.

Игорь Пердута, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Игорь Пердута накануне матча стал отцом. Этот факт явно добавил энергии и мотивации футболисту. Он привычно проделал огромный объем беговой работы и "крутил позвонки" своим оппонентам с завидной регулярностью. Очень странно, что сборная Украины, имея такие большие кадровые потери на правом фланге обороны, игнорирует уже сложившегося 30-летнего футболиста, который входит в число лучших в лиге.

Максим Белый, Рух (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Максим Белый в матче против Мариуполя был сама надежность. Он выиграл 82% единоборств, осуществил 4 отбора, 10 перехватов и 13 подборов мяча. Да, его команда больше атаковала, чем защищалась в этом матче, но и сам Белый принимал в этом активное участие. Максим на своем счету имеет 2 ключевые передачи.

Сергей Яворский, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Сергей Яворский очень быстро превратился в одного из лидеров обороны Ворсклы. Был очень опасен при стандартных положениях и сумел отличиться после подачи. Как пошутил футболист после игры, то этот гол он посвятил себе и тренеру, который так долго ждал гол своей команды со стандарта.

Максим Грисьо, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Хотя Львов и сумел сотворить своего рода сенсацию, обыграв Десну, кого-то отмечать в составе Львова очень сложно. Ведь Десна имела уйму моментов и обязана была побеждать. Потому выделим Максима Грисьо, который нашел возможность подключиться к быстрой контратаке и мастерски переиграл голкипера.

Александр Скляр, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Человек, который постоянно дает большой объем борьбы и работы в опорной зоне полтавчан. Вот и в этом матче Скляр был, как обычно, заряжен. Забил первый гол своей команды в матче.

Евгений Банада, Александрия (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Очевидно, что футболисты центра поля Александрии в матче против Шахтера были обречены играть в основном без мяча. Тем не менее, Банада справился с этой задачей. И в те редкие моменты встречи с мячом распоряжался им максимально эффективно. Именно он точным ударом сравнял счет в матче. Также отметим, что красную карточку Мораес "заработал" именно на Банаде.

Ибрагим Кане, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Представить нынешнюю Ворсклу без молодого шустрого легионера из Мали очень сложно. Он, в который раз был главным творцом атак полтавчан на поле. Хорошо разгонял атаки. Иногда затягивал с решениями. Не всегда принимал оптимальные решения по развитию атаки, но все равно действовал очень остро. Много брал игру на себя, ассистировал партнерам. Почти заработал пенальти, но VAR показал, что фол был до штрафной.

Денис Гармаш, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

В трудную минуту опытный хавбек киевлян вышел в стартовом составе и сделал результат для Динамо. Записал на свой счет гол и голевую передачу. После матча Мирча Луческу, который не любит выделять кого-то в своей команде, похвалил Гармаша за хорошее выступление.

Виталий Буяльский, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Виталий Буяльский проделал большую работу в матче против Ингульца. Был тем игроком, который обеспечивал разницу на футбольном поле. Он везде опережал своих соперников и по скорости, и по мысли. Его самоотверженный отбор в итоге конвертировался в голевую передачу на Гармаша.

Василий Пиняшко, Минай (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Форвард Миная в матче против Днепра-1 был просто неудержим. Особенно во втором тайме своими действиями выделялся на общем фоне. Не остался и без забитого гола, который помог его команде праздновать победу.

Тренер: Владимир Шаран, Александрия

Опытный наставник Александрии очень правильно расставил акценты и сумел добиться от своих игроков нужной дисциплины, которая позволила его команде отобрать очки у чемпиона.

Сергей Горбаченко, Football.ua