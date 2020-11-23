Украина

Football.ua представляет итоги 10-го тура УПЛ, который завершился в прошедшие выходные.

Открывал тур матч Руха против Мариуполя. Поединок закончился безголевым ничейным результатом.

В субботу был отменен матч Олимпика и Зари, поскольку донецкий коллектив из-за коронавируса остался без здоровых голкиперов.

Гельзин: Из здоровых в Олимпике осталось человек пять

Также в субботу свои игры провели лидеры чемпионата – Динамо и Шахтер. Киевляне на выезде обыграли Ингулец, а вот Шахтер в Киеве не сумел добыть победу в матче против Александрии.

В воскресенье Минай добыл волевую победу в поединке против Днепра-1. Львов абсолютно неожиданно обыграл Десну, а Ворскла попросту не заметила сопротивления со стороны Колоса.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 10 ТУР

Невероятная игра Кудрика принесла ничью Мариуполю

Мариуполь в ослабленном виде и без главного тренера прибыл во Львов в гости к Руху. Вполне логично, что хозяева были сверхмотивированы на то, чтобы наконец-то добыть свою первую победу в чемпионате.

И скажем, что Рух действительно был очень близок к успеху в этом поединке. Вот только кураж в воротах в этот день поймал Олег Кудрик, который работал не покладая рук, в прямом смысле этого слова. Итог, победа Руха откладывается до лучших времен, а Мариуполь добыл очко в проигрышной игре.

Раз в сезон и Гармаш стреляет

Киевское Динамо имело большие кадровые проблемы перед матчем с Ингульцом. Накануне появилась информация, что по причине травм и коронавируса 15 динамовцев не смогут принять участия в этом матче. Был в том списке и поляк Томаш Кендзера, который в итоге вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Непонятно, то ли это был шаг, направленный на дезинформацию соперника, то ли защитник играл "на уколах". Потому новых имен в старте Динамо на матч против Ингульца мы не увидели. Разве что Дениса Гармаша все уже отвыкли видеть в стартовом составе столичного клуба. И именно Денис своей игрой показал, что рано стали его забывать. Гармаш к голу на свой счет еще и записал голевую передачу, а Динамо одержало непростую победу со счетом 2:0.

Был в этом матче и спорный момент. При счете 1:0 в пользу Динамо Ингулец забил гол, после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры, правда ни один повтор так и не дал точный ответ на то, был ли офсайд.

Шахтер не сумел обыграть Александрию вдесятером

После сборных Шахтер всегда играет тяжело. Много футболистов отсутствовали, а главный тренер Шахтера сетовал, что в этот отрезок не удалось провести должную подготовку к матчу. Александрия же две недели целенаправленно готовила себя к Шахтеру.

В первом тайме подопечным Шарана было очень сложно сдерживать натиск "горняков". Александрийцы играли очень дисциплинированно, терпели и ждали свои моменты. Облегчил задачу гостям Жуниор Мораес, который на 30-й минуте матча увидел перед собой красную карточку. Сложно поверить в такое совпадение, но снова Монзуль, снова VAR и снова красная карточка. Вопросов по эпизоду к арбитру быть не должно. Пускай Мораес и не специально сделал этот подкат, стык получился очень опасным для здоровья Банады, а потому красная по делу.

Во втором тайме в меньшинстве Шахтеру было уже гораздо сложнее. Пускай "оранжево-черные" и сумели первыми забить в этом матче, удержать победный счет не получилось.

Волшебная установка на второй тайм

Самый драматический матч в туре выдали Минай и Днепр-1. С первых минут матча гости из Днепра очертили свои притязания на владение мячом и территорией. Подопечные Йовичевича создавали момент за моментом. Удивительно, но забили всего один мяч с пенальти. По-хорошему в первой половине встречи Днепр-1 обязан был забивать минимум три. А Минай под конец тайма сумел и сам отыграться ударом с пенальти. Таким образом на перерыв команды ушли при равном счете.

Неизвестно, что в перерыве говорил Василий Кобин своим футболистам, но на второй тайм они вышли с совсем другим настроем и полностью перевернули игру в свою пользу. На 68-й минуте Хобленко не совладал с эмоциями и увидел перед собой красную карточку и тем самым помог Минай вырвать волевую победу в этом тяжелом матче.

Проклятие Львова

Десна к матчу со Львовом подходила в статусе безоговорочного фаворита встречи. Черниговские футболисты в этом поединке хотели сломать неутешительную статистику для себя – все предыдущие домашние встречи против ФК Львов Десна проиграла. Как это не удивительно, но львовским футболистам удалось продлить эту неутешительную серию для Десны.

На 22-й минуте Львов реализовал свою редкую контратаку после чего окопался в собственной штрафной, защищая результат. Десна имела уйму моментов для того, чтобы выиграть этот поединок с комфортным преимуществом, но мяч каким-то невероятным образом не шел в ворота. Наставник Львова после поединка, конечно же, отметил тот фарт, который был на стороне его команды в этот день. Но при этом добавил, что фарт еще нужно заслужить.

Ворскла "перепарковала автобус" Колоса

В заключительном матче тура Ворскла на своем поле принимала Колос. Подопечные Руслана Костышина в этом сезоне уже демонстрировали, что они способны выстраивать грамотный оборонительный футбол. Казалось, что такое может произойти и в матче против Ворсклы. Но полтавчане просто не заметили своего оппонента.

Они переехали гостей из Ковалевки. Подопечные Максимова продемонстрировали какое-то запредельное желание и мотивацию, действовали совсем на других скоростях. После матча возникал только один вопрос: "Настолько сильная Ворскла, или же настолько слабый Колос?"

Статистика по игрокам

Хотя Олимпик и не играл в этом туре, иранский нападающий донецкого клуба по-прежнему удерживает лидерскую позицию в бомбардирской гонке. По 3 голевые передачи уже имеет на своем счету целый ряд игроков.

БОМБАРДИРЫ



АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Динамо увеличило свой отрыв от Шахтера до 3 очков. Ворскла вплотную подобралась к третьему месту. Львов обошел своих соседей из Руха и покинул последнюю строчку в турнирной таблице. После 10 туров наблюдается большая плотность, что не может не радовать.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 10 7 2 1 19 7 12 23 2 Шахтер 10 5 5 0 24 10 14 20 3 Ворскла 10 5 4 1 16 6 10 19 4 Десна 10 4 4 2 14 10 4 16 5 Колос 10 4 3 3 14 12 2 15 6 Александрия 10 4 2 4 18 15 3 14 7 Олимпик 9 4 1 4 15 16 -1 13 8 Мариуполь 10 3 4 3 10 14 -4 13 9 Заря 9 2 5 2 15 9 6 11 10 Минай 9 2 3 4 7 14 -7 9 11 Днепр-1 10 2 2 6 14 20 -6 8 12 Ингулец 10 0 7 3 10 15 -5 7 13 ПФК Львов 9 2 1 6 5 21 -16 7 14 Рух 10 0 5 5 7 19 -12 5

Следующий тур

В следующем туре будут очень любопытные противостояния. Ворскла приедет в гости к Динамо, а Шахтер отправится в Днепр. Также отмечаем противостояние Миная и Зари. Ужгородцы после удачного результата в 10-м туре будут на своем поле принимать Зарю после Лиги Европы и, наверняка, будут хотеть разжиться очками в предстоящем матче.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 11 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua