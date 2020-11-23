Football.ua представляет итоги 10-го тура УПЛ, который завершился в прошедшие выходные.
Шахтер - Александрия, Фото: ФК Шахтер
23 ноября 2020, 11:11
Открывал тур матч Руха против Мариуполя. Поединок закончился безголевым ничейным результатом.
В субботу был отменен матч Олимпика и Зари, поскольку донецкий коллектив из-за коронавируса остался без здоровых голкиперов.
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Также в субботу свои игры провели лидеры чемпионата – Динамо и Шахтер. Киевляне на выезде обыграли Ингулец, а вот Шахтер в Киеве не сумел добыть победу в матче против Александрии.
В воскресенье Минай добыл волевую победу в поединке против Днепра-1. Львов абсолютно неожиданно обыграл Десну, а Ворскла попросту не заметила сопротивления со стороны Колоса.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 10 ТУР
20 НОЯБРЯ 2020
21 НОЯБРЯ 2020
22 НОЯБРЯ 2020
Невероятная игра Кудрика принесла ничью Мариуполю
Мариуполь в ослабленном виде и без главного тренера прибыл во Львов в гости к Руху. Вполне логично, что хозяева были сверхмотивированы на то, чтобы наконец-то добыть свою первую победу в чемпионате.
И скажем, что Рух действительно был очень близок к успеху в этом поединке. Вот только кураж в воротах в этот день поймал Олег Кудрик, который работал не покладая рук, в прямом смысле этого слова. Итог, победа Руха откладывается до лучших времен, а Мариуполь добыл очко в проигрышной игре.
Раз в сезон и Гармаш стреляет
Киевское Динамо имело большие кадровые проблемы перед матчем с Ингульцом. Накануне появилась информация, что по причине травм и коронавируса 15 динамовцев не смогут принять участия в этом матче. Был в том списке и поляк Томаш Кендзера, который в итоге вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Непонятно, то ли это был шаг, направленный на дезинформацию соперника, то ли защитник играл "на уколах". Потому новых имен в старте Динамо на матч против Ингульца мы не увидели. Разве что Дениса Гармаша все уже отвыкли видеть в стартовом составе столичного клуба. И именно Денис своей игрой показал, что рано стали его забывать. Гармаш к голу на свой счет еще и записал голевую передачу, а Динамо одержало непростую победу со счетом 2:0.
Был в этом матче и спорный момент. При счете 1:0 в пользу Динамо Ингулец забил гол, после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры, правда ни один повтор так и не дал точный ответ на то, был ли офсайд.
Шахтер не сумел обыграть Александрию вдесятером
После сборных Шахтер всегда играет тяжело. Много футболистов отсутствовали, а главный тренер Шахтера сетовал, что в этот отрезок не удалось провести должную подготовку к матчу. Александрия же две недели целенаправленно готовила себя к Шахтеру.
В первом тайме подопечным Шарана было очень сложно сдерживать натиск "горняков". Александрийцы играли очень дисциплинированно, терпели и ждали свои моменты. Облегчил задачу гостям Жуниор Мораес, который на 30-й минуте матча увидел перед собой красную карточку. Сложно поверить в такое совпадение, но снова Монзуль, снова VAR и снова красная карточка. Вопросов по эпизоду к арбитру быть не должно. Пускай Мораес и не специально сделал этот подкат, стык получился очень опасным для здоровья Банады, а потому красная по делу.
Во втором тайме в меньшинстве Шахтеру было уже гораздо сложнее. Пускай "оранжево-черные" и сумели первыми забить в этом матче, удержать победный счет не получилось.
Волшебная установка на второй тайм
Самый драматический матч в туре выдали Минай и Днепр-1. С первых минут матча гости из Днепра очертили свои притязания на владение мячом и территорией. Подопечные Йовичевича создавали момент за моментом. Удивительно, но забили всего один мяч с пенальти. По-хорошему в первой половине встречи Днепр-1 обязан был забивать минимум три. А Минай под конец тайма сумел и сам отыграться ударом с пенальти. Таким образом на перерыв команды ушли при равном счете.
Неизвестно, что в перерыве говорил Василий Кобин своим футболистам, но на второй тайм они вышли с совсем другим настроем и полностью перевернули игру в свою пользу. На 68-й минуте Хобленко не совладал с эмоциями и увидел перед собой красную карточку и тем самым помог Минай вырвать волевую победу в этом тяжелом матче.
Проклятие Львова
Десна к матчу со Львовом подходила в статусе безоговорочного фаворита встречи. Черниговские футболисты в этом поединке хотели сломать неутешительную статистику для себя – все предыдущие домашние встречи против ФК Львов Десна проиграла. Как это не удивительно, но львовским футболистам удалось продлить эту неутешительную серию для Десны.
На 22-й минуте Львов реализовал свою редкую контратаку после чего окопался в собственной штрафной, защищая результат. Десна имела уйму моментов для того, чтобы выиграть этот поединок с комфортным преимуществом, но мяч каким-то невероятным образом не шел в ворота. Наставник Львова после поединка, конечно же, отметил тот фарт, который был на стороне его команды в этот день. Но при этом добавил, что фарт еще нужно заслужить.
Ворскла "перепарковала автобус" Колоса
В заключительном матче тура Ворскла на своем поле принимала Колос. Подопечные Руслана Костышина в этом сезоне уже демонстрировали, что они способны выстраивать грамотный оборонительный футбол. Казалось, что такое может произойти и в матче против Ворсклы. Но полтавчане просто не заметили своего оппонента.
Они переехали гостей из Ковалевки. Подопечные Максимова продемонстрировали какое-то запредельное желание и мотивацию, действовали совсем на других скоростях. После матча возникал только один вопрос: "Настолько сильная Ворскла, или же настолько слабый Колос?"
Статистика по игрокам
Хотя Олимпик и не играл в этом туре, иранский нападающий донецкого клуба по-прежнему удерживает лидерскую позицию в бомбардирской гонке. По 3 голевые передачи уже имеет на своем счету целый ряд игроков.
АССИСТЕНТЫ
Турнирная таблица
Динамо увеличило свой отрыв от Шахтера до 3 очков. Ворскла вплотную подобралась к третьему месту. Львов обошел своих соседей из Руха и покинул последнюю строчку в турнирной таблице. После 10 туров наблюдается большая плотность, что не может не радовать.
|#
|
|23 НОЯБРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|10
|7
|2
|1
|19
|7
|12
|23
|2
|
|Шахтер
|10
|5
|5
|0
|24
|10
|14
|20
|3
|
|Ворскла
|10
|5
|4
|1
|16
|6
|10
|19
|4
|
|Десна
|10
|4
|4
|2
|14
|10
|4
|16
|5
|
|Колос
|10
|4
|3
|3
|14
|12
|2
|15
|6
|
|Александрия
|10
|4
|2
|4
|18
|15
|3
|14
|7
|
|Олимпик
|9
|4
|1
|4
|15
|16
|-1
|13
|8
|
|Мариуполь
|10
|3
|4
|3
|10
|14
|-4
|13
|9
|
|Заря
|9
|2
|5
|2
|15
|9
|6
|11
|10
|
|Минай
|9
|2
|3
|4
|7
|14
|-7
|9
|11
|
|Днепр-1
|10
|2
|2
|6
|14
|20
|-6
|8
|12
|
|Ингулец
|10
|0
|7
|3
|10
|15
|-5
|7
|13
|
|ПФК Львов
|9
|2
|1
|6
|5
|21
|-16
|7
|14
|
|Рух
|10
|0
|5
|5
|7
|19
|-12
|5
Следующий тур
В следующем туре будут очень любопытные противостояния. Ворскла приедет в гости к Динамо, а Шахтер отправится в Днепр. Также отмечаем противостояние Миная и Зари. Ужгородцы после удачного результата в 10-м туре будут на своем поле принимать Зарю после Лиги Европы и, наверняка, будут хотеть разжиться очками в предстоящем матче.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 11 ТУР
27 НОЯБРЯ 2020
28 НОЯБРЯ 2020
29 НОЯБРЯ 2020
Сергей Горбаченко, Football.ua