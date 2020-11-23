Украина

Украинские команды между собой разделяют десять строчек данного рейтинга.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-аккаунте портала Transfermarkt, два представителя украинской Премьер-лиги попали в рейтинг наиболее дорогих команд не из топ-5 европейских лиг.



Так, донецкий Шахтер занял 11-ю позицию, с ориентировочной стоимостью футболистов в 135 млн евро, а на расстоянии в 10 строчке за "горняками" расположилось киевское Динамо, игроков которого данный портал суммарно оценил в 100,5 млн евро.



Возглавила данный рейтинг португальская Бенфика, футболисты которой в совокупной оценочной стоимости оказались более чем в 3 раза дороже игроков Динамо и в 2,24 раза дороже футболистов Шахтера — 302,7 млн евро.



Стоит отметить, что сразу три клуба английского Чемпионшипа сумели занять достаточно высокие места в приведенном списке, а суммарная стоимость игроков Борнмута (137,7 млн евро), Норвича (114,2) и Уотфорда (110,4) превышает аналогичный показатель у "орлов".

В скором времени Динамо и Шахтер проведут свои матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевляне дома сразятся с каталонской Барселоной во вторник, 24 ноября, а Шахтер отправится в гости к менхенгладбахской Боруссии, где на следующий день, 25 ноября, попытается взять реванш за домашние 0:6.