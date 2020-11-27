Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Львов в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Львов — Мариуполь

Пятница, 27 ноября, 19:00. Арена Львов, Львов. Главный арбитр — Евгений Арановский. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Львов после прихода нового тренера стремительно начал набирать очки и уже выбрался с последнего места. Игорь Шумской привел команду к победе в игре против Ворсклы, а позже львовяне обыграли еще и Десну. Понятно, что подобные результаты имеют существенный плацдарм в виде изменения атмосферы в команде, но и работу тренера обязательно нужно отметить.

Львов в последних поединках откровенно играл вторым номером, но это приносило результат. Десна и Ворскла выглядят несколько сильнее Мариуполя, а потому команда Шумского вполне может рассчитывать на набранные очки и в данном противостоянии. Главный тренер обещал продолжить работу над сплочением коллектива, а потому будет интересно увидеть результат уже в матче против "азовцев".

Мариуполь, в свою очередь, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы после десяти сыгранных матчей. В активе команды Остапа Маркевича тринадцать набранных очков. Прошлый тур для них был очень непростым. Азовцы переживали кадровый кризис из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

При ограниченных возможностях Мариуполь смог сыграть в нулевую ничью против Руха, хоть и выглядел несколько хуже своего соперника. Отметим, что прошлый поединок между этими командами завершился победой азовцев со счетом 2:0. Ожидаем, что данная игра не подарит нам забитые голы и завершится ничьей.

Не сыграют: Сабино