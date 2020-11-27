Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и Мариуполь.

И.о. главного тренера ПФК Львов Виталий Шумский перед игрой против Мариуполем сделал лишь две замены, по сравнению с удачной игрой против Десны (1:0): в центре обороны сыграет Александр Романчук, а в полузащите с первых минут появится бразилец Шина.

От Остапа Маркевича, главного тренера Мариуполя, последовали более серьезные изменения: приазовцы сыграют в три защитника, а на острие атаки вновь появится Даниил Сикан. Неизменной осталась только линия полузащиты команды.

ПФК Львов: Костик — Михоуби, Романчук, Махмутович — Якимец, Айнсалу, Шина, Казлаускас — Грисьо, Захаркив — Ныч.

Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Эрнест, Ременяк, Фелипе, Малашевский, Челич, Чиряк.



Мариуполь: Кудрик — Чоботенко, Муравский, Петерман — Очеретько, Мишнев, Бондаренко, Танковский, Горбунов, Стасюк — Сикан.