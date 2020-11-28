Украина

Наставник Днепра-1 высказался о следующем поединка чемпионата Украины против Шахтера.

В поединке 11-го тура английской Премьер-лиги Днепр-1 встретится с донецким Шахтером. Главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Бесспорно. Каждый матч для нас, как финал. До 12 декабря осталось 4 поединка — это 4 финала. При этом не надо заглядывать вперед, мы живем настоящим. В одном матче все возможно. Это доказал тот же Шахтер во встрече с Реалом".

"У нас не будет 9-ти футболистов: дисквалифицированы Назаренко и Хобленко, травмированы или только восстановились после болезни Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не будут играть арендованные у Шахтера Игнатенко и Пихаленок, которые стали очень важными для нашей структуры".

"Но все здоровые футболисты отдадут все силы. Мяч круглый, и никогда не знаешь, что может случиться. Пока мяч катится, шансы есть в каждом поединке. И я верю в нашу команду!" — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

Напомним, матч Днепр-1 — Шахтер состоится в субботу, 28 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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